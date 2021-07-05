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Беглов: Эпидемиологическая ситуация в Петербурге непростая, число положительных тестов растет, но мероприятия город планирует

Губернатор Александр Беглов заявил, что Петербург достойно принял матчи Евро-2020, но эпидемиологическая обстановка в городе остается непростой.

«Роспотребнадзор продолжает фиксировать рост количества положительных тестов. Но число госпитализаций стабилизировалось», — заявил он 5 июля в радиообращении.

Губернатор добавил, что Петербург продолжает готовиться к проведению международного культурного форума в очном формате (с 11 по 13 ноября), и он надеется, что «пандемия не помешает достойно отметить два главных юбилея этого года»: 200-летие писателя Федора Достоевского и 800-летие князя Александра Невского.

По словам Беглова, в Петербурге удается наращивать темпы вакцинации. Практически достигнут желаемый темп в 20 тысяч первых прививок в сутки, и уже скоро будет привит первый миллион жителей. Тех, кто болел или привился больше полугода назад, он позвал на ревакцинацию.

Как писала «Фонтанка», в Петербурге к 5 июля развернут почти максимум доступных стационаров для больных коронавирусом.

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Комментарии (18)

А13579
Всё плохо, но деньги вложены, всё будем проводить, но, если что-то ухудшится, виноватыми назначаются те, кто не прививается и не носит маски (Макарова не трогать, на его лицо маска не надевается).
antipov88
Кто то вообще слушает что говорит коренной петербуржец из азерботии?
Foxit
Морги справляются, мест на кладбище хватает.
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