Беглов: Эпидемиологическая ситуация в Петербурге непростая, число положительных тестов растет, но мероприятия город планирует

«Роспотребнадзор продолжает фиксировать рост количества положительных тестов. Но число госпитализаций стабилизировалось», — заявил он 5 июля в радиообращении.



Губернатор добавил, что Петербург продолжает готовиться к проведению международного культурного форума в очном формате (с 11 по 13 ноября), и он надеется, что «пандемия не помешает достойно отметить два главных юбилея этого года»: 200-летие писателя Федора Достоевского и 800-летие князя Александра Невского.

По словам Беглова, в Петербурге удается наращивать темпы вакцинации. Практически достигнут желаемый темп в 20 тысяч первых прививок в сутки, и уже скоро будет привит первый миллион жителей. Тех, кто болел или привился больше полугода назад, он позвал на ревакцинацию.