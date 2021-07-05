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Оборот розничной торговли в Петербурге в мае 2021 года вырос на 41%, рестораны увеличили выручку в 2,6 раза

В мае 2021 года петербуржцы потратили в магазинах 153,1 млрд рублей, что в сопоставимых (очищенных от инфляции ценах) на 41,1% больше, чем за тот же период годом ранее. Об этом говорится в материалах Петростата, опубликованных 5 июля.

В основном рост произошел за счет непродовольственных товаров. Их продажи выросли в 1,7 раза по сравнению с маем 2020 года, до 101,9 млрд рублей. Продажи продуктов питания тоже растут второй месяц подряд. В мае жители Северной столицы израсходовали на них 51,2 млрд рублей, что на 4,3% больше, чем годом ранее.

Оборот розничной торговли в январе — мае 2021 года составил 715,4 млрд рублей, что в сопоставимых ценах на 17,2% больше, чем в соответствующем периоде прошлого года.

Петербургские рестораны в мае заработали 8 млрд рублей, что 2,6 раза больше, чем год назад, когда действовали строгие коронавирусные ограничения. Оборот общественного питания в январе — мае 2021 года составил 35,7 млрд рублей, или на 124,8% больше, чем за пять месяцев 2020 года.

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Комментарии (1)

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.... скоро будут только вспоминать об этом.
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