Оборот розничной торговли в Петербурге в мае 2021 года вырос на 41%, рестораны увеличили выручку в 2,6 раза

В мае 2021 года петербуржцы потратили в магазинах 153,1 млрд рублей, что в сопоставимых (очищенных от инфляции ценах) на 41,1% больше, чем за тот же период годом ранее. Об этом говорится в материалах Петростата, опубликованных 5 июля.

В основном рост произошел за счет непродовольственных товаров. Их продажи выросли в 1,7 раза по сравнению с маем 2020 года, до 101,9 млрд рублей. Продажи продуктов питания тоже растут второй месяц подряд. В мае жители Северной столицы израсходовали на них 51,2 млрд рублей, что на 4,3% больше, чем годом ранее.

