Вылет самолёта Петербург — Сочи задерживается на 12 часов в Пулково. Непогода на курорте ни при чём

В Пулково на 12 часов задерживается вылет самолёта, следующего рейсом ZF 343 Петербург — Сочи. Об этом свидетельствуют данные петербургского аэропорта 5 июля. Согласно информации, размещённой на онлайн-табло, лайнер «Азур Эйр» должен был подняться в небо около семи утра. Новое время отправления 19:00.



Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе авиакомпании, задержка связана с технической неисправностью воздушного судна.

«В связи с технической неисправностью воздушного судна и с целью обеспечения безопасности полётов вылет рейса ZF 343 Петербург — Сочи был отложен. Пассажиры будут доставлены в аэропорт назначения резервным бортом. На время ожидания пассажиры размещены в гостиницу, им предоставлены напитки и питание. Вылет рейса запланирован в 19:00 по московскому времени. Авиакомпания приносит пассажирам данного рейса свои извинения за доставленные неудобства», — говорится в ответе, поступившем от «Азур Эйр» на запрос издания.