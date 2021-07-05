FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+30°C/Завтра: +27
73.62р87.07р
Что делать если не едет скораяКак получить QR-кодГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуЕВРО-2020Образ жизниПодбираем вуз
1
Печать

Вылет самолёта Петербург — Сочи задерживается на 12 часов в Пулково. Непогода на курорте ни при чём

Пассажиров самолёта Петербург — Сочи расселили по гостиницам из-за 12-часовой задержки вылета

В Пулково на 12 часов задерживается вылет самолёта, следующего рейсом ZF 343 Петербург — Сочи. Об этом свидетельствуют данные петербургского аэропорта 5 июля. Согласно информации, размещённой на онлайн-табло, лайнер «Азур Эйр» должен был подняться в небо около семи утра. Новое время отправления 19:00.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе авиакомпании, задержка связана с технической неисправностью воздушного судна.

«В связи с технической неисправностью воздушного судна и с целью обеспечения безопасности полётов вылет рейса ZF 343 Петербург — Сочи был отложен. Пассажиры будут доставлены в аэропорт назначения резервным бортом. На время ожидания пассажиры размещены в гостиницу, им предоставлены напитки и питание. Вылет рейса запланирован в 19:00 по московскому времени. Авиакомпания приносит пассажирам данного рейса свои извинения за доставленные неудобства», — говорится в ответе, поступившем от «Азур Эйр» на запрос издания.

В пресс-службе Пулково подтвердили эту информацию, а также отметили, что петербургский аэропорт работает в штатном режиме.

Сочи в начале этой недели перенял эстафету у крымских курортов: город подвергся подтоплениям, вызванным обильными дождями. Власти попросили местных жителей готовиться к возможной эвакуации из своих домов.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

syshsun
Ну как-бы,первый такой "звоночек",чтобы задуматься,а стоит ли.....
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний