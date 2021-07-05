4 июля стартовали съемки сериала «С нуля». Над «драмой о поколении нулевых» работает известный оперный режиссер Василий Бархатов, ставивший в Мариинском театре (в том числе оперу «Бенвенуто Челлини» с Сергеем Шнуровым), Большом театре России и МХТ им. Чехова, готовивший «звучащую» выставку скульптуры в ЦВЗ «Манеж» и множество других проектов, в том числе за рубежом.
«Действие сериала по сценарию Анны Борисовой развернётся сразу в двух временных отрезках: в наше время и в 2008 году, — рассказали о проекте на телеканале ТНТ. — Сюжетные линии будут развиваться параллельно, пока не сомкнутся в цельную хронологию жизни двух подруг, которые учились в одном вузе и жили в одной комнате, но в итоге пошли совершенно разными путями».
Главные роли в сериале играют Надежда Калеганова и Маруся Фомина. Также в кадре появятся Павел Табаков, Виктория Клинкова, Алексей Агранович, Максим Виторган и Алексей Розин.
«Сейчас индустрия переживает бум сериалов про 90-е, поскольку подошло время сценаристов и креативных продюсеров, выросших в 90-е, — рассказал продюсер проекта Антон Зайцев. — Но «С нуля» — это один из первых, а возможно, и первый проект на российском сериальном ландшафте, который возвращает зрителя в двухтысячные».
Премьеру ждут в 2022 году.