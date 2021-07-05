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Памфилова предрекла «невероятно сложные» выборы

Грядущие осенние выборы в России пройдут в невероятно неблагоприятной внешней среде. Об этом глава Центризбиркома Элла Памфилова 5 июля заявила журналистам.

«Действительно, проводить мы их будем в невероятно неблагоприятной среде внешней, с учетом того, что многие назначили Россию своим если не врагом, то противником, и желание сорвать выборы, дискредитировать выборы, оно огромное, и негативный поток, направленный на это, давно формируется», — цитирует РИА «Новости» председателя ЦИК.

По словам Памфиловой, в настоящее время стартует огромный электоральный цикл. «Мы смотрим далеко за горизонт, по крайней мере до 2024 года, и этот цикл наступил. И те выборы, которые сейчас предстоят, они будут невероятно сложными, может быть, сложнее, чем когда бы то ни было», — сказала она. Глава комиссии подчеркнула, что в копилку дальнейшего электорального цикла лягут и плюсы, и минусы того, как пройдет единый день голосования в сентябре.

В России в этом году пройдут выборы в Госдуму, а также ряд региональных кампаний. В Петербурге предстоит избрать депутатов Заксобрания. В 2024 году состоятся выборы президента страны.

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Комментарии (25)

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12 июня 1991 года 45 552 041 граждан России сказали нет Советской номенклатуре в условиях ее бешеного сопротивления народной воле, что составило 57,3 процентов россиян от общего числа избирателей, участвовавших в выборах первого Президента России. Но, к сожалению, это не принесло победы честным людям в многолетней войне с коварнейшими и беспринципными людьми, объединенными в группы различных комбинаторов, именуемые бюрократией.
4 марта 2012 года эта же, но уже восстановленная и окрепшая, бюрократия «закрепила» победу В. Путина, выдавив из избирательной кампании опять же 45 602 075 голосов, что составило 41 процент россиян от общего количества избирателей, заявленных для участия в избирательной кампании очередного Президента России.
И все опять встало на свои прежние места: власть без совести – народ без права.
P.S.: После разгона 5 января 1918 года красными бандитами (большевиками) Учредительного Собрания честные выборы в России канули в небытие.
266138630
«… - Да, да! Правильно казаки говорят, - согласился Фелицын. - Избирательные комиссии менять надо поголовно. Казаков в эти комиссии избирать, чтобы ни один еврей не проскочил на выборах в управу станицей. На последних выборах депутатов в Совет сельского поселения Красная Кучумка я был наблюдателем на одном из избирательных участков и видел следующую картинку: выдвигалось шесть кандидатов в депутаты, а депутатских мест – три. При подсчете голосов секретарь зачитывала в течении восьми минут подряд фамилии – Козлов, Баранов, Зайцев. Как это можно? Ну, хотя бы подмешивала туда Орлова, Перепелкина или Канарейкину! Избирательная кампания прошла без каких-либо агитационных мероприятий. И как, тогда избиратели так дружно договорились отдать свои голоса Козлову, Баранову и Зайцеву?
- Квартальные постарались! – крикнули казаки. – Да и председатель участковой избирательной комиссии назначена районом из учителей! Поэтому и получаем Овечкиных!»
Рассказ: «Брат из Тель-Авива».
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Дорогая ЭЛЛА! Все у Вас будет хорошо, свои 57% Едро получит, так что не тратьте нервные клетки, они не восстанавливаются!
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