Памфилова предрекла «невероятно сложные» выборы

Грядущие осенние выборы в России пройдут в невероятно неблагоприятной внешней среде. Об этом глава Центризбиркома Элла Памфилова 5 июля заявила журналистам.



«Действительно, проводить мы их будем в невероятно неблагоприятной среде внешней, с учетом того, что многие назначили Россию своим если не врагом, то противником, и желание сорвать выборы, дискредитировать выборы, оно огромное, и негативный поток, направленный на это, давно формируется», — цитирует РИА «Новости» председателя ЦИК.

По словам Памфиловой, в настоящее время стартует огромный электоральный цикл. «Мы смотрим далеко за горизонт, по крайней мере до 2024 года, и этот цикл наступил. И те выборы, которые сейчас предстоят, они будут невероятно сложными, может быть, сложнее, чем когда бы то ни было», — сказала она. Глава комиссии подчеркнула, что в копилку дальнейшего электорального цикла лягут и плюсы, и минусы того, как пройдет единый день голосования в сентябре.