Минобороны взыскало 500 тысяч с полковника Горелышева, пустившего рядовых под танковый обстрел

С начальника инженерных войск 6-й общевойсковой армии Дениса Горелышева Минобороны в регрессном порядке взыскало полмиллиона рублей за расстрел рядовых участников учений «Запад-2017».



Как сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга 5 июля, Минобороны просило взыскать с Горелышева более трех миллионов рублей — половину той суммы, которую ведомство выплатило пострадавшим при обстреле Дмитрию Пахмутову, Вадиму Габдуллину и Арсену Османову.



Рядовые участвовали в учениях «Запад-2017». В сентябре 2017 года Горелышев отправил их на позиции для тренировки имитационных команд на подрывных станциях. Военнослужащие оказались в секторе боевой стрельбы. В результате выстрела танка Т-72БЗ Пахмутов, Габдуллин и Османов получили ранения, рядовой Андрей Виттих погиб.

