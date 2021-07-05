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Минобороны взыскало 500 тысяч с полковника Горелышева, пустившего рядовых под танковый обстрел

Суд вынес решение по делу командира, по вине которого на учениях пострадали и погибли солдаты

С начальника инженерных войск 6-й общевойсковой армии Дениса Горелышева Минобороны в регрессном порядке взыскало полмиллиона рублей за расстрел рядовых участников учений «Запад-2017».

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга 5 июля, Минобороны просило взыскать с Горелышева более трех миллионов рублей — половину той суммы, которую ведомство выплатило пострадавшим при обстреле Дмитрию Пахмутову, Вадиму Габдуллину и Арсену Османову.

Рядовые участвовали в учениях «Запад-2017». В сентябре 2017 года Горелышев отправил их на позиции для тренировки имитационных команд на подрывных станциях. Военнослужащие оказались в секторе боевой стрельбы. В результате выстрела танка Т-72БЗ Пахмутов, Габдуллин и Османов получили ранения, рядовой Андрей Виттих погиб.

В феврале 2019 года Горелышев и начальник 33-го общевойскового артиллерийского полигона Виктор Кривошеин были приговорены к трем годам условно. Минобороны настаивало, что всю компенсацию раненым в равных долях должны заплатить Горелышев и Кривошеин.

Санкт-Петербургский гарнизонный военный суд снизил исковые требования Минобороны к Горелышеву в шесть раз.

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Комментарии (5)

Opioman
Теперь мы знаем сколько стоит жизнь человека в России — 0,5 миллиона рублей
Ref
"для тренировки имитационных команд на подрывных станциях"... Это значит повышать результаты точной стрельбы?
Obseerv
У одного пацана ещё была вся жизнь впереди, у троих - раны на всю жизнь, и за всё про всё - три миллиона? Простите за грубость, но слишком дёшево оценивается пушечное мясо...
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