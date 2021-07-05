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МТС вернули петербуржцу в Крыму цифровую личность после публикации «Фонтанки»

Петербуржцу Александру вернули старый номер, который внезапно изменился после приезда на отдых в Крым. МТС обещает применить санкции к сотруднику, испортившему отпуск.

Как сообщили «Фонтанке» 5 июля в пресс-службе МТС, ситуация абонента оперативно решена.

В разговоре с нашим изданием Александр подтвердил, что сегодня около 10 утра ему позвонили из МТС и сообщили, что нашли сотрудника, из-за ошибки которого у петербуржца сменился номер. И обещали применить к нему санкции. А буквально через десять минут вернулся старый номер.

Александр уверен, что без резонанса, который вызвала публикация «Фонтанки», ему бы пришлось ждать все ранее обещанные оператором четверо суток для решения проблемы.

Столкнулся с ней житель Петербурга на въезде в Крым, где он планировал с семьей отдохнуть недельку. У него внезапно сменился номер, а как следствие — засбоили мессенджеры, пропала возможность дозвониться в забронированный отель, его перестали узнавать банковские сервисы.

В МТС, по словам Александра, назвали случившееся ошибкой сотрудника и пообещали разобраться сначала за 1–3 дня, потом в срок до 4 дней, что составляло половину запланированного отпуска.

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Комментарии (4)

Piter Russo
Фонтанка оказывается влиятельное издание среди операторов связи)
265044337
Да, для редактора Фонтанки, это одна структура
Gorki
Даже из МЧС позвонили. Круто.
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