Петербуржец пытается вернуть цифровую личность: МТС в Крыму отрезал его от номера, а с ним исчезло всё

С твёрдой верой в российского оператора петербуржец уехал в Крым, рассчитывая чувствовать себя как дома, и оказался чужаком даже для собственной машины. Вместо того, чтобы бежать к морю, он пытается вернуть номер, который ему решительно заменили.

О непростой ситуации «Фонтанке» 4 июля сообщил Александр. Сегодня он стал обладателем нового номера телефона, и всё бы ничего, но менять цифры, с которыми успел сродниться, он не планировал.

МТС огорошил смс-оповещением в воскресенье, практически сразу после въезда на территорию Крыма. Александр настаивает, что единственное, о чём договаривался ещё на подъёзде к Ялте, была опция «Домашний пакет», которая позволила бы сэкономить на связи. Ничего более радикального не предполагалось.



Последствия не заставили себя ждать: засбоили мессенджеры, не дозвонился отель, перестали узнавать банковские сервисы. Последнее осложняется тем, что для перепривязки нужен офис банка или банкомат, а Сбербанка на полуострове нет. Машина, на которой Александр с женой и детьми уехал в путешествие, также оказалась зависима от старого номера — к нему привязана сигнализация.

«Со мной не смог связаться отель. Плюс понедельник — это рабочий день, чрезвычайно тяжёлый. Предполагается много звонков, но дозвониться до меня не смогут. Мессенджеры отваливаются. Я в такой ситуации, что уже просто в панике», — рассказывает петербуржец.

Номер телефона с ним 18 лет: большую часть времени его обслуживал «Мегафон», на МТС без замены цифр перешёл примерно три года назад. Особых проблем со связью за это время не испытывал. В МТС, по словам Александра, назвали случившееся ошибкой сотрудника и пообещали разобраться сначала за 1–3 дня, потом срок обозначили более обтекаемо: в течение 4 дней. Это ровно половина от запланированной поездки семьи на полуостров.

