FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+27°C/Завтра: +27
73.62р87.07р
Что делать если не едет скораяКак получить QR-кодГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуЕВРО-2020Образ жизниПодбираем вуз
3
Печать

Суд признал незаконной принудительную дактилоскопию задержанных на митингах

Жительница Петербурга через суд оспорила действия полицейских, заставивших ее сдать отпечатки пальцев после задержания на митинге в поддержку Алексея Навального.

Как сообщает 5 июля объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, административный иск к региональному ГУ МВД подала Валерия Косова, которую задержали 31 января 2021 года, доставили в отдел полиции Красносельского района и подвергли дактилоскопии.

Суд признал принудительную сдачу отпечатков пальцев незаконной. Есть два основания для процедуры — установление личности, если отсутствуют другие способы, и административный арест задержанного. Закон предусматривает добровольную дактилоскопию, но письменного заявления Косовой о желании оставить папиллярные узоры полицейским на память в деле не было.

Суд запретил ГУ МВД использовать данные петербурженки.

Дактилоскопия наряду с фотографированием массово использовалась в Петербурге к задержанным за митинги в поддержку Навального и прогулки по паркам в период пандемии.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (3)

nuga
А принуд вакцию слабо оспорить?
Antuan Rokanten
Неожиданно. Суд встал на сторону простого человека. А полицейских, которые злоупотребили служебным положением и дактилоскопировали женщину, будут привлекать к установленной законом ответственности?
zlopopik
Все правильно. Отпечатки пальцев - в прошлом. Сейчас личность будут устанавливать по QR-коду. Сменились инструменты управления. Но радоваться рано - сотрут из базы и вакцину не вколят.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний