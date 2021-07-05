Суд признал незаконной принудительную дактилоскопию задержанных на митингах

Жительница Петербурга через суд оспорила действия полицейских, заставивших ее сдать отпечатки пальцев после задержания на митинге в поддержку Алексея Навального.
Как сообщает 5 июля объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, административный иск к региональному ГУ МВД подала Валерия Косова, которую задержали 31 января 2021 года, доставили в отдел полиции Красносельского района и подвергли дактилоскопии.
Суд признал принудительную сдачу отпечатков пальцев незаконной. Есть два основания для процедуры — установление личности, если отсутствуют другие способы, и административный арест задержанного. Закон предусматривает добровольную дактилоскопию, но письменного заявления Косовой о желании оставить папиллярные узоры полицейским на память в деле не было.
Суд запретил ГУ МВД использовать данные петербурженки.
Дактилоскопия наряду с фотографированием массово использовалась в Петербурге к задержанным за митинги в поддержку Навального и прогулки по паркам в период пандемии.