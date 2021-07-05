Мурашко: Переболевшие ковидом россияне получат персональные приглашения на медосмотр

Пациенты, перенесшие коронавирусную инфекцию, будут получать персональные приглашения на медицинский осмотр. Об этом на встрече со студентами Уральского государственного медицинского университета 5 июля сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.



«Сейчас система здравоохранения выдохнет от того потока, который к нам обращается, мы начинаем таргетированные приглашения, реализуя персонализацию. Мы начинаем действовать проактивно, подталкивать. Это подталкивание и мотивирование должно идти по пути персонификации», — цитирует министра здравоохранения ТАСС.

