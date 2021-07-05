Мурашко: Переболевшие ковидом россияне получат персональные приглашения на медосмотр

Пациенты, перенесшие коронавирусную инфекцию, будут получать персональные приглашения на медицинский осмотр. Об этом на встрече со студентами Уральского государственного медицинского университета 5 июля сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.
«Сейчас система здравоохранения выдохнет от того потока, который к нам обращается, мы начинаем таргетированные приглашения, реализуя персонализацию. Мы начинаем действовать проактивно, подталкивать. Это подталкивание и мотивирование должно идти по пути персонификации», — цитирует министра здравоохранения ТАСС.
Мурашко также добавил, что переболевшим COVID-19 будут направлять приглашения на осмотр, чтобы определить, нужна ли пациенту помощь или, возможно, госпитализация.
Ранее «Фонтанка» писала, что Минздрав подготовил методические рекомендации, в которых прописан срок, после которого предлагается снова сделать прививку от коронавируса.