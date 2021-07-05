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Мурашко: Переболевшие ковидом россияне получат персональные приглашения на медосмотр

Перенесшим коронавирус будут направлять приглашения на осмотр, заявили в Минздраве

Пациенты, перенесшие коронавирусную инфекцию, будут получать персональные приглашения на медицинский осмотр. Об этом на встрече со студентами Уральского государственного медицинского университета 5 июля сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

«Сейчас система здравоохранения выдохнет от того потока, который к нам обращается, мы начинаем таргетированные приглашения, реализуя персонализацию. Мы начинаем действовать проактивно, подталкивать. Это подталкивание и мотивирование должно идти по пути персонификации», — цитирует министра здравоохранения ТАСС.

Мурашко также добавил, что переболевшим COVID-19 будут направлять приглашения на осмотр, чтобы определить, нужна ли пациенту помощь или, возможно, госпитализация.

Ранее «Фонтанка» писала, что Минздрав подготовил методические рекомендации, в которых прописан срок, после которого предлагается снова сделать прививку от коронавируса.

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Комментарии (10)

Swebaka
Получается, что те. кому "случайно" не поставили диагноз - счастливые люди! Хоть один спам их минует ))
Piter Russo
Это в рамках ежегодной диспансеризации..
Yury Ivanov
Ну-да, только вот например вся наша семья официально не болела, потому что ПЦР брали некорректно, неглубоко из ноздри, хотя ВОЗ явно указывал что тесты надо брать явно по-другому. Я думаю, что мы не одни такие.
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