Минздрав советует ревакцинироваться через полгода после болезни или прививки

«Мы подготовили методические рекомендации по вакцинации населения — тех [граждан], которые перенесли коронавирусную инфекцию или ранее вакцинированы», — сказал глава Минздрава Михаил Мурашко на заседании президиума координационного совета, которое транслировал 29 июня телеканал «Россия 24». При формировании документа учитывались рекомендации ВОЗ, а также российских учёных.

Министерство здравоохранения России подготовило методические рекомендации, в которых прописан срок, после которого предлагается снова сделать прививку от коронавируса.

«С учётом неблагоприятной эпидемиологической ситуации в Российской Федерации будет разрешено проводить вакцинацию после шести месяцев после перенесённого заболевания и после шести месяцев после предыдущей вакцинации», — сказал министр.

Когда у россиян сформируется коллективный иммунитет и ситуация с распространением COVID-19 стабилизируется, этот срок продлят вдвое — прививку будут рекомендовать раз в год, добавил он. Пока же до коллективного иммунитета далеко — в России только 16% населения (23 млн) получили как минимум одну дозу.

Лидерами по темпам вакцинации в России являются Чечня, Московская, Белгородская, Тюменская области, Москва и ряд других. Он отметил, что на сегодняшний день распределено 32 млн комплектов доз, из них более 9 млн — за последние две недели, и поставка идёт в ежедневном режиме.