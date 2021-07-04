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«Ребёнка выбросило из машины, маму зажало». Двое пострадали в аварии с «ГАЗелью» на петербургской кольцевой

Женщина и ребенок госпитализированы после ДТП на КАД в Петербурге

Двое, в том числе ребёнок, пострадали в аварии на севере петербургской кольцевой автодороги 4 июля.

Как сообщает 47news со ссылкой на полицию, их личности устанавливаются. По информации издания, «ГАЗель» въехала в легковую, которая стояла на полосе безопасности на 24-м километре внутреннего кольца КАД. «Ребёнка от удара выбросило из машины, маму зажало на заднем сидении», - пишут очевидцы в «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

По их словам, мальчик шести лет ехал на переднем сиденье в автокресле. Также в машине был ещё один ребёнок, который ехал сзади с женщиной. «Мой муж помогал вытаскивать младшего, он ехал сзади рядом с мамой в автокресле и, слава богу, был пристегнут. Голова разбита, но на вопросы отвечал - как зовут, сколько лет и т. д. Там маме было хуже всего: она дышала, но без сознания. Ее зажало на заднем сидении, люди сами побоялись ее вытаскивать, ждали скорую», - рассказала Ирина.

ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн

Авария произошла около половины восьмого вечера. К девяти часам, по данным «Яндекса», внутреннее кольцо КАД стоит в трёхкилометровой пробке. Со стороны Новоприозёрского шоссе затор растянулся на 8 километров.

Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн
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Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн

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Комментарии (12)

LiChaBaTa
ГИБДД ни черта не делает свою работу. Царь тоже начихал на своих холопов. Навести порядок на обочинах не сложно. Но ехало-болело все это для чиновников.
Мужской Взгляд
Зачем нужны взяточники, если всё утыкано камерами. Инспекцию давно пора переименовать в Инспекцию по сбору неналоговых поступлений с водителей транспортных средств. А безопасность пусть сами водители себе обеспечивают, как могут.
Ref
" «ГАЗелист то ли заснул, то ли заснул и вильнул. Дальше я увидел только, как маленький парень валяется на асфальте. Пытался вставать, потом сел и заплакал. Люди из других машин заблокировали проезд, выбежали. Вытащили из легковушки другого паренька, лет 10, положили его возле ГАЗели, стали оказывать первую помощь. У мальчика кровь была — переломы, наверное», — рассказал очевидец." С. Невские новости
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