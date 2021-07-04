Как сообщает 47news со ссылкой на полицию, их личности устанавливаются. По информации издания, «ГАЗель» въехала в легковую, которая стояла на полосе безопасности на 24-м километре внутреннего кольца КАД. «Ребёнка от удара выбросило из машины, маму зажало на заднем сидении», - пишут очевидцы в «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».



По их словам, мальчик шести лет ехал на переднем сиденье в автокресле. Также в машине был ещё один ребёнок, который ехал сзади с женщиной. «Мой муж помогал вытаскивать младшего, он ехал сзади рядом с мамой в автокресле и, слава богу, был пристегнут. Голова разбита, но на вопросы отвечал - как зовут, сколько лет и т. д. Там маме было хуже всего: она дышала, но без сознания. Ее зажало на заднем сидении, люди сами побоялись ее вытаскивать, ждали скорую», - рассказала Ирина.