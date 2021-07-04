Рейс из Петербурга в Анталью задержали почти на 10 часов

Рейс авиакомпании «Россия» Петербург — Анталья вылетит 4 июля из аэропорта Пулково с почти десятичасовым опозданием. Пассажиры жалуются на непредоставление горячего питания, представитель перевозчика говорит обратное.
Борт 5853 должен был стартовать в 13:10, однако вылет перенесли сначала на 19:45, затем — на 22:30. Официальный представитель авиакомпании сообщил «Фонтанке», что задержка связана с поздним прибытием воздушного судна.
Пассажиры, в свою очередь, пожаловались на непредоставление компанией напитков и горячего питания, положенного спустя соответственно 2 и 4 часа после задержки рейса. По их словам, им было предложено получить требуемое только после начала регистрации на рейс на стойке.
«О задержке пассажиры были оповещены заранее. Тем не менее часть пассажиров прибывают в аэропорт постепенно. На стойках регистрации им предлагаются напитки и горячее питание. Часть из пассажиров, которые согласились, были размещены в гостинице», — прокомментировали в «России». Пассажиры уточнили, что им выдали ваучеры на 480 рублей, а в единственном работающем на данный момент в аэропорту кафе этого не хватает даже на одно горячее блюдо.
В этот день из Пулково с опозданием вылетели четыре «курортных» рейса — в Сочи и Симферополь.