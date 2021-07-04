Рейс из Петербурга в Анталью задержали почти на 10 часов

Рейс авиакомпании «Россия» Петербург — Анталья вылетит 4 июля из аэропорта Пулково с почти десятичасовым опозданием. Пассажиры жалуются на непредоставление горячего питания, представитель перевозчика говорит обратное.



Борт 5853 должен был стартовать в 13:10, однако вылет перенесли сначала на 19:45, затем — на 22:30. Официальный представитель авиакомпании сообщил «Фонтанке», что задержка связана с поздним прибытием воздушного судна.



Пассажиры, в свою очередь, пожаловались на непредоставление компанией напитков и горячего питания, положенного спустя соответственно 2 и 4 часа после задержки рейса. По их словам, им было предложено получить требуемое только после начала регистрации на рейс на стойке.

