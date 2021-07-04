Петербуржцы не могут добраться до курортов. Коронавирус на этот раз ни при чём

С опозданием вылетит борт «Уральских авиалиний», который в 11:05 должен был направиться в Симферополь. Аэропорт также сообщил о задержке рейса «Северного ветра» 5873 в Анталью, который должен был вылететь в 12:10, теперь планируемое время старта — 13:30. Более серьезное ожидание предстоит пассажирам «России» (Анталья), с 13:10 рейс передвинули на 19:45. На час задержится вылет самолета «Уральских авиалиний», который направится в Сочи. У этой же компании позднее вылетят еще три рейса — два в Москву и один в Сочи, задержки небольшие.
Самолет компании «Северный ветер» в Сочи, который должен был стартовать в 11 часов, вылетел с получасовым опозданием.