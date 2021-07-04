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Стадо коров прервало велопоездку вице-губернатора Петербурга

Велосипедную поездку «культурного» вице-губернатора Петербурга Бориса Пиотровского прервало появление на дороге стада коров. Животные на некоторое время перекрыли дорогу. Видео чиновник 4 июля опубликовал в Instagram.

«Непростая ситуация сложилась на дороге», — прокомментировал происходящее чиновник. На велосипеде он следовал из Зеленогорска в сторону областного Семиозерья.

На видео вице-губернатор запечатлел, как животные неторопливо переходят дорогу под «давай-давай-давай-давай». Фразу громко повторял не попавший в кадр мужчина.

instagram.com/bpiotrovsky/

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Комментарии (14)

nuga
Как далеки они от реальной жизни и народа. При таких зарплатах,только променады с коровами снимать,иных событий нет.Лучше бы поехал на ферму и помог рабочим покидать навоз,стойла почистить на всю рабочую смену,тогда мог похвастаться трудом.Позор такое постить,как тик токер.
latnik
Вот таким вице, губернаторы, депутаты и подобные видят свой электорат...
266081655
Я шел ,
и сердце было радо,
и, кажется, я даже пел.
И вдруг в лугах увидел стадо,
и удивился я,
и сел.

Как все продумано в природе,
Тончайший замысел каков!
Всё одинаковое вроде
и у коров,
и у быков.

Догадка вспыхнула багрово,
седые обожгла виски:
те, у кого соски, –
коровы,
те, у кого их нет, –
быки!
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