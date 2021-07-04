Велосипедную поездку «культурного» вице-губернатора Петербурга Бориса Пиотровского прервало появление на дороге стада коров. Животные на некоторое время перекрыли дорогу. Видео чиновник 4 июля опубликовал в Instagram.
«Непростая ситуация сложилась на дороге», — прокомментировал происходящее чиновник. На велосипеде он следовал из Зеленогорска в сторону областного Семиозерья.
На видео вице-губернатор запечатлел, как животные неторопливо переходят дорогу под «давай-давай-давай-давай». Фразу громко повторял не попавший в кадр мужчина.