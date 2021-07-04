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Инфекционист рассказал, как коронавирус «маскируется». Теряют обоняние не все

Врач-инфекционист объяснил, как коронавирус «маскируется» под сезонную инфекцию

Коронавирус стал «маскироваться» под вирусную сезонную инфекцию из-за мутаций. Об этом 4 июля РИА Новости сообщил врач-инфекционист Евгений Тимаков.

Он уточнил, что основными симптомами теперь являются насморк, боль в горле и кишечные расстройства. При этом потеря обоняния, которая ранее была основным признаком заболевания, отходит на второй план. Тимаков подчеркнул, что отличить COVID-19 от сезонной простуды самостоятельно крайне сложно, поэтому люди зачастую затягивают с обращением к врачу.

Ранее сообщалось, что основными признаками нового штамма коронавируса «дельта» являются расстройства желудочно-кишечного тракта — диарея и боли в животе.

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Комментарии (10)

Piter Russo
Расширенный тест на возбудители орви включая ковид не сделать, тот же мазок на пцр реакцию? Ну если вам жалко 2500 р. на себя любимого и свое здоровье то сидите с диагнозом орз или орви..
266112960
Сложно поймать темный вирус в темной комнате, особенно если его там нет)
Агроном аэродрома
Если у тебя нет симптомов и тест отрицательный - это просто вирус маскируется, а тест ложноотрицательный. :))
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