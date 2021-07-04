Инфекционист рассказал, как коронавирус «маскируется». Теряют обоняние не все

Коронавирус стал «маскироваться» под вирусную сезонную инфекцию из-за мутаций. Об этом 4 июля РИА Новости сообщил врач-инфекционист Евгений Тимаков.
Он уточнил, что основными симптомами теперь являются насморк, боль в горле и кишечные расстройства. При этом потеря обоняния, которая ранее была основным признаком заболевания, отходит на второй план. Тимаков подчеркнул, что отличить COVID-19 от сезонной простуды самостоятельно крайне сложно, поэтому люди зачастую затягивают с обращением к врачу.
Ранее сообщалось, что основными признаками нового штамма коронавируса «дельта» являются расстройства желудочно-кишечного тракта — диарея и боли в животе.