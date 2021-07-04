Мужчина пострадал при квартирном пожаре на Петроградской стороне

Пожар в коммунальной квартире, который утром 4 июля тушили в Петроградском районе Петербурга, для одного из жильцов закончился госпитализацией.



Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МЧС по Петербургу, помощь медиков потребовалась мужчине. Его осмотрели в скорой и приняли решение о госпитализации. Подробности о его состоянии уточняются.



Пожар в четырёхкомнатной коммуналке на пятом этаже дома на Пионерской улице, 37, произошёл в девять утра. Выгорели комната, коридор и пять квадратных метров перекрытий между квартирой и чердаком. Очевидцы сняли на видео полыхающий балкон, дымило также с торца дома. По словам свидетелей, спасатели с помощью автолестницы из клубов дыма спускали мужчину.

