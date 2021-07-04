Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу, сигнал о возгорании поступил с Пионерской улицы, 37, в девять часов утра. Помощь пожарных потребовалась квартире на пятом, последнем этаже дома.



Очевидцы показывают полыхающий балкон, судя по видео, дым наблюдают также с торца дома.