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Больше 50 пожарных тушат полыхающую квартиру на Петроградской стороне

Квартирный пожар разгорелся в жилой пятиэтажке в Петроградском районе Петербурга утром 4 июля. Пожарные работают по повышенному номеру сложности.

Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу, сигнал о возгорании поступил с Пионерской улицы, 37, в девять часов утра. Помощь пожарных потребовалась квартире на пятом, последнем этаже дома.

Очевидцы показывают полыхающий балкон, судя по видео, дым наблюдают также с торца дома.

ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

В половине десятого вечера ранг пожара повысили до второго из пяти номеров сложности. «В четырехкомнатной коммунальной квартире выгорели комната площадью 20 квадратных метров и коридор площадью 15 квадратных метров. Сведения о пострадавших не поступали», — уточнили в ведомстве.

К тушению привлекли 14 расчётов и 55 сотрудников.

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Комментарии (7)

James Cook
как всегда из за алкоголя
_Igor_
"Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу, сигнал о возгорании поступил с Пионерской улицы, 37, в девять часов утра. ... В половине десятого вечера ранг пожара повысили до второго из пяти номеров сложности".
Это эпик.
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Когда будут изничтожены коммунальные квартиры?
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