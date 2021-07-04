Семак заявил, что «Зенит» может сменить основного вратаря

Место основного вратаря в «Зените» может занять 18-летний Даниил Одоевский. Об этом 4 июля заявил главный тренер петербургской команды Сергей Семак.



«Всё в его руках. Нужно обязательно конкурировать, проявлять свои амбиции на тренировках и показывать, что он готов играть. Это абсолютно хорошая ситуация, когда есть конкуренция, всё зависит от него», — подчеркнул Семак.



Он добавил, что не исключает, что сезон на воротах начнет именно Одоевский. «Я всё допускаю. У нас на данный момент два вратаря, у них равные шансы начать сезон. Что касается опыта, то, конечно, опыта больше у Миши. Что касается того, кто будет играть, посмотрим исходя из работы и контрольных матчей», — уточнил тренер.

