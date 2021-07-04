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Семак заявил, что «Зенит» может сменить основного вратаря

Место основного вратаря в «Зените» может занять 18-летний Даниил Одоевский. Об этом 4 июля заявил главный тренер петербургской команды Сергей Семак.

«Всё в его руках. Нужно обязательно конкурировать, проявлять свои амбиции на тренировках и показывать, что он готов играть. Это абсолютно хорошая ситуация, когда есть конкуренция, всё зависит от него», — подчеркнул Семак.

Он добавил, что не исключает, что сезон на воротах начнет именно Одоевский. «Я всё допускаю. У нас на данный момент два вратаря, у них равные шансы начать сезон. Что касается опыта, то, конечно, опыта больше у Миши. Что касается того, кто будет играть, посмотрим исходя из работы и контрольных матчей», — уточнил тренер.

Отметим, сейчас основным голкипером «Зенита» является Михаил Кержаков. Даниил Одоевский накануне в контрольном матче с «Шальке 04» отразил пенальти и позволил команде удержать ничейный счет.

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Комментарии (2)

Mikkä Karhunen
а самого Семака зенит не хочет сменить??
Karl_Ivanovich
Один отражённый пенальти - это ещё не повод для выводов.
Не в обиду молодому-перспективному, раз в год и палка стреляет.
Вспомнить хотя бы Эрнани, купленного в "Зенит" из-за ОДНОГО красиво забитого мяча - парень потом жутко мёрз в России и так и не заиграл.
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