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18-летний вратарь «Зенита» отбил пенальти в матче с «Шальке-04» и сохранил для петербуржцев ничью

Петербургский футбольный клуб «Зенит» провел первый контрольный матч на сборе в Австрии. Встреча с немецким «Шальке-04» завершилась вничью — 0:0.

Петербуржцы начали матч в следующем составе: Кержаков — Круговой, Ракицкий, Чистяков, Сутормин — Мостовой, Дуглас Сантос, Кравцов, Малком — Ерохин, Дриусси.

Реальный шанс на выигрыш был у футболистов из Германии: на 65-й минуте арбитр назначил пенальти в пользу немецкой команды за игру рукой Кирилла Кравцова. Но 18-летний Даниил Одоевский отбил удар нападающего Марвина Перингера.

Второй контрольный матч «Зенит» сыграет 7 июля с бременским «Вердером». В чемпионате России сине-бело-голубые стартуют 24 июля на выезде игрой против «Химок».

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Комментарии (1)

EnsiferuM
Одоевский второй раз заявляет о себе. Княжич, стерегущий ворота?
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