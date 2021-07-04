Пожарные обуздали огонь в коммуналке на Петроградской стороне

Как рассказали в ведомстве, к половине одиннадцатого часа утра ранг пожара на Пионерской улице, 37, снизили со второго до первого номера сложности. Силами 55 пожарных возгорание локализовали на площади в сорок квадратных метров.



В четырёхкомнатной коммунальной квартире выгорели комната, коридор, также от огня пострадали пять квадратных метров между квартирой и чердаком. Пламя на последнем этаже дома показали очевидцы.



«Сведения о пострадавших пока уточняются», — сообщают в МЧС. По данным «Яндекса», движение частично перекрыто: Чкаловский «покраснел» от Пионерской до Большой Зелениной.

