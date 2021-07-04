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Пожарные обуздали огонь в коммуналке на Петроградской стороне

Квартирный пожар, разгоревшийся в Петроградском районе Петербурга 4 июля, локализован. МЧС уточняет сведения о пострадавших.

Как рассказали в ведомстве, к половине одиннадцатого часа утра ранг пожара на Пионерской улице, 37, снизили со второго до первого номера сложности. Силами 55 пожарных возгорание локализовали на площади в сорок квадратных метров.

В четырёхкомнатной коммунальной квартире выгорели комната, коридор, также от огня пострадали пять квадратных метров между квартирой и чердаком. Пламя на последнем этаже дома показали очевидцы.

«Сведения о пострадавших пока уточняются», — сообщают в МЧС. По данным «Яндекса», движение частично перекрыто: Чкаловский «покраснел» от Пионерской до Большой Зелениной.

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