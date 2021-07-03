У пары краснокнижных ястребов-тетервятников, обитающих на территории Петербурга, родились четыре птенца — рекордное для этих хищников потомство. Об этом 3 июля сообщает зоолог, ведущий YouTube-канала «Каждой твари по паре» Павел Глазков.



«Это говорит о том, что у сложившейся пары, скорее всего, большой опыт совместного выращивания потомства. Самцы преданные семьянины. Заботливо кормят самку, пока она насиживает яйца, а затем помогают выращивать потомство», — рассказал Глазков.