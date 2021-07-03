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Петербургская пара обзавелась рекордным потомством. Растить малышей они будут в огромном гнезде

У краснокнижных ястребов-тетервятников в Петербурге родилось рекордное потомство

У пары краснокнижных ястребов-тетервятников, обитающих на территории Петербурга, родились четыре птенца — рекордное для этих хищников потомство. Об этом 3 июля сообщает зоолог, ведущий YouTube-канала «Каждой твари по паре» Павел Глазков.

«Это говорит о том, что у сложившейся пары, скорее всего, большой опыт совместного выращивания потомства. Самцы преданные семьянины. Заботливо кормят самку, пока она насиживает яйца, а затем помогают выращивать потомство», — рассказал Глазков.

По его словам, на днях подросшие отпрыски вылетели из гнезда, которое составляет полтора метра в диаметре и расположено высоко в кронах деревьев. Теперь заботливые родители около месяца будут кормить своё потомство поблизости, постепенно обучая самостоятельной охоте. А пока птенцы лишь издают жалобные крики, которые указывают на то, что они проголодались. То, как и чем они питаются, неоднократно наблюдали петербуржцы.

Глазков также отметил, что в городе гнездится около пяти пар краснокнижных ястребов-тетервятников.

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Комментарии (2)

Хауаю
Удивительно то, что выкормили всех четырех птенцов из кладки. Часто бывает, что выживают только самые активные и сильнейшие.
266081655
Хоть одна хорошая новость в повседневном бедламе....
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