У пары краснокнижных ястребов-тетервятников, обитающих на территории Петербурга, родились четыре птенца — рекордное для этих хищников потомство. Об этом 3 июля сообщает зоолог, ведущий YouTube-канала «Каждой твари по паре» Павел Глазков.
«Это говорит о том, что у сложившейся пары, скорее всего, большой опыт совместного выращивания потомства. Самцы преданные семьянины. Заботливо кормят самку, пока она насиживает яйца, а затем помогают выращивать потомство», — рассказал Глазков.
По его словам, на днях подросшие отпрыски вылетели из гнезда, которое составляет полтора метра в диаметре и расположено высоко в кронах деревьев. Теперь заботливые родители около месяца будут кормить своё потомство поблизости, постепенно обучая самостоятельной охоте. А пока птенцы лишь издают жалобные крики, которые указывают на то, что они проголодались. То, как и чем они питаются, неоднократно наблюдали петербуржцы.
Глазков также отметил, что в городе гнездится около пяти пар краснокнижных ястребов-тетервятников.