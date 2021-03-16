Как сообщил автор снимков Антон Кубышкин, схватка, проходившая «не на жизнь, а на смерть», состоялась над Орловским карьером. Нападению ястреба-тетеревятника подверглись вороны, которым пришлось отбивать у хищника одного из представителей своей стаи.

Ястреб-тетеревятник поохотился под прицелом фотокамеры в Приморском районе Петербурга. Несмотря на неравные силы, победа уже была в когтях у хищника, но оказалась для него слишком тяжёлой ношей. Репортаж с высоты птичьего полёта 16 марта опубликован в группе «Птицы СПб и России» во «ВКонтакте».

«Скорее всего, ворона осталась жива, так как ястреб-тетеревятник посидел с жертвой несколько минут и атаки ворон заставили его ретироваться. Момента, как он покидал место сражения, я не видел, но, кажется, для молодого ястреба ворона слишком тяжёлая ноша, чтобы улететь вместе с ней», — описал финал сражения бёрдвотчер.



Петербуржцы не впервые замечают ястреба-тетеревятника за охотой в Приморском районе. В конце прошлого года местный житель застал этого хищника за поеданием голубя. Птичью трапезу на чужом балконе он снял на видео.



Как ранее рассказал «Фонтанке» автор YouTube-канала «Каждой твари по паре» Павел Глазков, этот вид занесён в Красную книгу Петербурга. В городе его можно встретить в местах гнездования, например, на Лахтинском болоте, в Ржевском лесопарке или парке Осиновая Роща, а также в других местах. С приходом зимы ястреб-тетеревятник может покидать пригород для поиска еды в Северной столице. Хищник питается голубями, галками и воронами. Последние часто сопровождают его во время охоты.

