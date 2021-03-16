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Петербургский бёрдвотчер снял схватку за добычу над Орловским карьером. Воздушный бой закончился ничьей

Ястреб-тетеревятник поохотился под прицелом фотокамеры в Приморском районе Петербурга. Несмотря на неравные силы, победа уже была в когтях у хищника, но оказалась для него слишком тяжёлой ношей. Репортаж с высоты птичьего полёта 16 марта опубликован в группе «Птицы СПб и России» во «ВКонтакте».

Как сообщил автор снимков Антон Кубышкин, схватка, проходившая «не на жизнь, а на смерть», состоялась над Орловским карьером. Нападению ястреба-тетеревятника подверглись вороны, которым пришлось отбивать у хищника одного из представителей своей стаи.

«Скорее всего, ворона осталась жива, так как ястреб-тетеревятник посидел с жертвой несколько минут и атаки ворон заставили его ретироваться. Момента, как он покидал место сражения, я не видел, но, кажется, для молодого ястреба ворона слишком тяжёлая ноша, чтобы улететь вместе с ней», — описал финал сражения бёрдвотчер.

Петербуржцы не впервые замечают ястреба-тетеревятника за охотой в Приморском районе. В конце прошлого года местный житель застал этого хищника за поеданием голубя. Птичью трапезу на чужом балконе он снял на видео.

Как ранее рассказал «Фонтанке» автор YouTube-канала «Каждой твари по паре» Павел Глазков, этот вид занесён в Красную книгу Петербурга. В городе его можно встретить в местах гнездования, например, на Лахтинском болоте, в Ржевском лесопарке или парке Осиновая Роща, а также в других местах. С приходом зимы ястреб-тетеревятник может покидать пригород для поиска еды в Северной столице. Хищник питается голубями, галками и воронами. Последние часто сопровождают его во время охоты.

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Комментарии (5)

MikkeL
Да уж... неуемное желание говорить по аглийски не изучая язык прям захватило страну)))) Интересно на родине бердвотчеров, инсектвотчеров, машрумвотчеров и наконец энималвотчеров какими "крутыми словечками" заменяют эти слова?
265015791
>«Скорее всего, ворона осталась жива, так как ястреб-тетеревятник посидел с жертвой несколько минут и атаки ворон заставили его ретироваться.

Смешной вы парень - "хищник может одинаково ловко поймать как сидящую, так и летящую добычу. Схватив ее, ястреб сильно сдавливает ее лапами и пронзает когтями, удушая и закалывая ее таким образом."
Ястреб-тетеревятник не садист, да и неудобно ему лететь с живой добычей.
265055770
бердвотчеры, догхантеры, маусснифферы, клиффхенгеры, коворкинги, тимбилдеры...
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