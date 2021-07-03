Момент празднования победы сборной Испании в матче со Швейцарией застали жители Петербурга. Освежающий прыжок с Банковского моста в канал Грибоедова под бурные аплодисменты совершил болельщик испанской команды. Видеозапись опубликована в Telegram-канале «Мегаполис» вечером 3 июля.
Пропустив катер, разгорячённый иностранец спрыгнул с переправы, остановив движение теплохода, который шёл следом. Сидящие на борту пассажиры принялись снимать купальщика на камеру, а капитан судна обратился к нему с вопросом: «Тебя доставать или сам дойдёшь?»
видео из телеграм-канала «Мегаполис | Санкт-Петербург | Питер |»
Переводчиков рядом не оказалось, поэтому турист, не поняв ни слова, продолжил свой заплыв. «Он не говорит по-русски, в этом вся проблема», — прокомментировали несостоявшийся контакт очевидцы. После этого капитан судна начал плавно выруливать в сторону моста, чтобы не задеть испанца.
Матч четвертьфинала чемпионата Европы завершился победой Испании над Швейцарией накануне. Подробнее читайте на «Фонтанке».