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«Тебя доставать или сам дойдёшь?» Разгорячённый победой своей сборной испанец остановил теплоход в канале Грибоедова

Испанец, отмечая победу своей сборной, прыгнул в петербургский канал и остановил движение

Момент празднования победы сборной Испании в матче со Швейцарией застали жители Петербурга. Освежающий прыжок с Банковского моста в канал Грибоедова под бурные аплодисменты совершил болельщик испанской команды. Видеозапись опубликована в Telegram-канале «Мегаполис» вечером 3 июля.

Пропустив катер, разгорячённый иностранец спрыгнул с переправы, остановив движение теплохода, который шёл следом. Сидящие на борту пассажиры принялись снимать купальщика на камеру, а капитан судна обратился к нему с вопросом: «Тебя доставать или сам дойдёшь?»

видео из телеграм-канала «Мегаполис | Санкт-Петербург | Питер |»

Переводчиков рядом не оказалось, поэтому турист, не поняв ни слова, продолжил свой заплыв. «Он не говорит по-русски, в этом вся проблема», — прокомментировали несостоявшийся контакт очевидцы. После этого капитан судна начал плавно выруливать в сторону моста, чтобы не задеть испанца.

Матч четвертьфинала чемпионата Европы завершился победой Испании над Швейцарией накануне. Подробнее читайте на «Фонтанке».

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Комментарии (2)

Karl_Ivanovich
У нас в Росси говорят: не зная броду - не суйся в воду.
Ладно хоть не растворился...
syshsun
А чего не с Лахта-центр прыгнул.
Все веселее было бы потом от асфальта ошметки отскребывать.
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