Момент празднования победы сборной Испании в матче со Швейцарией застали жители Петербурга. Освежающий прыжок с Банковского моста в канал Грибоедова под бурные аплодисменты совершил болельщик испанской команды. Видеозапись опубликована в Telegram-канале «Мегаполис» вечером 3 июля.



Пропустив катер, разгорячённый иностранец спрыгнул с переправы, остановив движение теплохода, который шёл следом. Сидящие на борту пассажиры принялись снимать купальщика на камеру, а капитан судна обратился к нему с вопросом: «Тебя доставать или сам дойдёшь?»