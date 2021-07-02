FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+18°C/Завтра: +26
73.62р87.07р
Что делать если не едет скораяКак получить QR-кодГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуЕВРО-2020Образ жизниПодбираем вуз
2
Печать

Испания по пенальти обыграла Швейцарию в рамках Евро-2020 в Петербурге

Победой футбольной сборной Испании завершился матч четвертьфинала чемпионата Европы против Швейцарии. Игра проходила в Петербурге 2 июля.

автор фото Сергей Иванов / «Фонтанка.ру»
автор фото Сергей Иванов / «Фонтанка.ру»
ПоделитьсяПоделиться

Основное время и оба экстратайма завершились вничью 1:1. На 8-й минуте гол в свои ворота забил швейцарец Денис Закария. Джердан Шакири сравнял на 68-й.

ПоделитьсяПоделиться

На 77-й минуте главный арбитр Майкл Оливер показал полузащитнику сборной Швейцарии Ремо Фройлеру красную карточку за грубый подкат против Жерара Морено. Швейцарцы доигрывали матч вдесятером против 11 игроков соперника.

Однако им удалось довести встречу до серии пенальти, в которой удачливее оказались испанские футболисты.

Напомним, что это была последняя игра Евро-2020, которая проходила в Петербурге. Во время встречи на поле выбежал болельщик, которого быстро скрутили стюарды.

автор фото Сергей Иванов / «Фонтанка.ру»
автор фото Сергей Иванов / «Фонтанка.ру»

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (2)

Свободу Лёхе!
Для меня это - Трагедия, я так болел за.. что-то! ) За.. Яна Зоммера!) Но, как не крути, испанцы - достаточно сильны!..)
W Bons
футбол кончился , здравствуй вирус
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний