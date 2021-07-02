Победой футбольной сборной Испании завершился матч четвертьфинала чемпионата Европы против Швейцарии. Игра проходила в Петербурге 2 июля.
Основное время и оба экстратайма завершились вничью 1:1. На 8-й минуте гол в свои ворота забил швейцарец Денис Закария. Джердан Шакири сравнял на 68-й.
На 77-й минуте главный арбитр Майкл Оливер показал полузащитнику сборной Швейцарии Ремо Фройлеру красную карточку за грубый подкат против Жерара Морено. Швейцарцы доигрывали матч вдесятером против 11 игроков соперника.
Однако им удалось довести встречу до серии пенальти, в которой удачливее оказались испанские футболисты.
Напомним, что это была последняя игра Евро-2020, которая проходила в Петербурге. Во время встречи на поле выбежал болельщик, которого быстро скрутили стюарды.