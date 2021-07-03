Петербургское путешествие ростовчанина с собакой обошлось без пострадавших. В полиции рассказали об одиссее пьяного автомобилиста

Хронологию событий, участником которых стал водитель зелёной «Тойоты» с собакой, привели в полицейском главке. После его заезда по городу никто не пострадал. Во время задержания пьяный автомобилист вполне мог добавить себе проблем, выбрав не ту манеру общения с сотрудниками полиции, но хотя бы тут смог проявить сообразительность и не нарваться на новые неприятности.



Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МВД России по городу и области вечером 3 июля, петербургское приключение 30-летнего жителя Ростовской области и его верного спутника началось около двух дня. Сначала на участке КАД в Московском районе у него произошёл дорожный конфликт. Информация о том, что в момент разборок в его руках засветился пистолет, не подтвердилась: мужчина был безоружен.

