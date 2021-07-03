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Петербургское путешествие ростовчанина с собакой обошлось без пострадавших. В полиции рассказали об одиссее пьяного автомобилиста

ДТП с участием пьяного ростовчанина в Петербурге обошлось без пострадавших

Хронологию событий, участником которых стал водитель зелёной «Тойоты» с собакой, привели в полицейском главке. После его заезда по городу никто не пострадал. Во время задержания пьяный автомобилист вполне мог добавить себе проблем, выбрав не ту манеру общения с сотрудниками полиции, но хотя бы тут смог проявить сообразительность и не нарваться на новые неприятности.

Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МВД России по городу и области вечером 3 июля, петербургское приключение 30-летнего жителя Ростовской области и его верного спутника началось около двух дня. Сначала на участке КАД в Московском районе у него произошёл дорожный конфликт. Информация о том, что в момент разборок в его руках засветился пистолет, не подтвердилась: мужчина был безоружен.

Спустя полтора часа зелёная «Тойота», на которой передвигался ростовчанин, врезалась в припаркованные машины у дома 84 на Санкт-Петербургском шоссе в Стрельне. По предварительным данным, в результате наезда оказались серьёзно повреждены три автомобиля. Обошлось без пострадавших. Сейчас аварию оформляют в ГИБДД.

«Угроз сотрудникам не было», — отметили в полицейском главке. Там также подтвердили, что приезжий с собакой отправился в петербургское путешествие, будучи в состоянии алкогольного опьянения.

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Комментарии (4)

Porthiriy
это не приезжие - это лица, которые покупают жилье в намывных районах, либо окраинах Петербурга, у них ценностей нет, быдловатое сознание мигрантов порождает нового типажа опустившегося петербуржца от культурной столицы до канализации.
Antuan Rokanten
Отвратительно, что приезжие себя ведут так. Это показывает их с плохой стороны.
Alex000
Как без пострадавших.
Псина наверняка получила тяжёлую моральную травму.
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