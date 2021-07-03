Об этом очевидцы сообщили «Мегаполису» вечером 3 июля. По их словам, зелёная «Тойота» с ростовскими номерами, за рулём которой находился нетрезвый водитель, влетела в несколько автомобилей, припаркованных у дома 84 на Санкт-Петербургском шоссе в Стрельне.

О том, что предшествовало аварии, рассказал один из свидетелей происшествия. «Мегаполису» он сообщил, что обратил внимание на автомобилиста в тот момент, когда тот промчался мимо него. У машины были спущены оба левых колеса.



«Сперва на светофоре он задел «Фольксваген Поло». Мы с приятелем подумали, что это какой-то дорожный конфликт. Но после этого он опять стартовал и сильно ударил белый «Мерседес». Выкрутил руль налево — выехал на «встречку», стукнул там маршрутку и чуть не задел рейсовый автобус с пассажирами. Потом зарулил обратно в свою полосу и там уже разбил припаркованное такси и ещё пару машин», — сообщил очевидец, отметив, что всего оказались повреждены шесть транспортных средств.