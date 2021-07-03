Об этом очевидцы сообщили «Мегаполису» вечером 3 июля. По их словам, зелёная «Тойота» с ростовскими номерами, за рулём которой находился нетрезвый водитель, влетела в несколько автомобилей, припаркованных у дома 84 на Санкт-Петербургском шоссе в Стрельне.
О том, что предшествовало аварии, рассказал один из свидетелей происшествия. «Мегаполису» он сообщил, что обратил внимание на автомобилиста в тот момент, когда тот промчался мимо него. У машины были спущены оба левых колеса.
«Сперва на светофоре он задел «Фольксваген Поло». Мы с приятелем подумали, что это какой-то дорожный конфликт. Но после этого он опять стартовал и сильно ударил белый «Мерседес». Выкрутил руль налево — выехал на «встречку», стукнул там маршрутку и чуть не задел рейсовый автобус с пассажирами. Потом зарулил обратно в свою полосу и там уже разбил припаркованное такси и ещё пару машин», — сообщил очевидец, отметив, что всего оказались повреждены шесть транспортных средств.
видео с сайта vk.com, сообщество «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб»
Момент задержания нарушителя попал на видео. Как видно в ролике, вместе с ним в салоне находилась маленькая собака. После того, как на место происшествия приехали сотрудники ГИБДД, предполагаемый виновник аварии вышел из зелёной «Тойоты» и стал блуждать по проезжей части. Броуновское движение остановили с помощью наручников, приковав ими водителя к дорожному ограждению.
Очевидцы также рассказали, что до ДТП в Стрельне автомобилист успел отметиться на КАДе, где у него произошёл конфликт с другим участником движения. Как пишет «Мегаполис», не поделив дорогу с попутчиком, он якобы достал оружие, а затем скрылся на большой скорости.
По данным «Фонтанки», зелёная «Тойота» зарегистрирована на 30-летнего жителя Ростовской области. В социальной сети «ВКонтакте» у него есть две страницы, обе закрыты от посторонних глаз. На одной из них он держит на руках новорождённого ребёнка.
«Фонтанка» обратилась за комментарием в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.