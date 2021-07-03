Дорожная авария с тремя участниками произошла в Приморском районе Петербурга вечером 3 июля. Об этом очевидцы сообщили в группе «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте».



Как пишут свидетели происшествия, сначала в среднем ряду на пересечении Богатырского проспекта и Полевой Сабировской улицы столкнулись Nissan Micra и Hyundai Solaris, за рулём которой сидел таксист. Пока водители ждали сотрудников ГИБДД, в стоящие на проезжей части автомобили на большой скорости влетел BMW X6.



«Ниссан», скорее всего, восстановлению не подлежит. Водитель «БМВ», судя по костюму, не очень похож на хозяина машины», — добавили очевидцы.