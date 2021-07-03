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В Петербурге водитель BMW влетел в Nissan и Hyundai, стоявшие на проезжей части после ДТП

Тройное ДТП произошло в Приморском районе Петербурга

Дорожная авария с тремя участниками произошла в Приморском районе Петербурга вечером 3 июля. Об этом очевидцы сообщили в группе «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте».

Как пишут свидетели происшествия, сначала в среднем ряду на пересечении Богатырского проспекта и Полевой Сабировской улицы столкнулись Nissan Micra и Hyundai Solaris, за рулём которой сидел таксист. Пока водители ждали сотрудников ГИБДД, в стоящие на проезжей части автомобили на большой скорости влетел BMW X6.

«Ниссан», скорее всего, восстановлению не подлежит. Водитель «БМВ», судя по костюму, не очень похож на хозяина машины», — добавили очевидцы.

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Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки», на перекрёстке, где произошло ДТП, наблюдается небольшой транспортный затор.

«Фонтанка» попросила уточнить информацию о пострадавших пресс-службу регионального МВД.

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Комментарии (2)

syshsun
Ну надо быть таким идиотом,на дорогу смотреть не принято.
aaignat
Недовольный гибон на личном ведре и приехал быстренько, дождались
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