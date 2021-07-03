Сотрудники ОМОНа пресекли несанкционированное проникновение на территорию расположения одного из отрядов в Петербурге. Нарушитель границ оторвался от братьев и сестёр и потерял маму.



Утиную историю 3 июля рассказали в региональном управлении Росгвардии. Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ведомства, омоновцы помогли утёнку, который отстал от своей семьи и заблудился на территории расположения отряда, когда его мама переводила выводок через дорогу в сторону водоёма.