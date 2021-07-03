Черная Луна была в Овне. Как на форуме астрологов коронавирусу поставили диагноз по карте движения планет

В Петербурге астрологи собрались на ежегодный форум и обсудили ковид в максимально неожиданном свете звезд. Личный астролог Бориса Ельцина рассказал, что пандемия коронавируса — это просто-напросто истерика элит, которая должна закончиться в январе 2022 года. А магистр астрологии Наталия Конника подготовила доклад с интригующим названием «Ковидный ад глазами очевидца». Главной же звездой, безусловно, стал Павел Глоба. Он сыпал афоризмами и признаниями, что персидский лунный календарь, которым сегодня пользуются все кому не лень, — его рук дело. В этом параде планет корреспондент «Фонтанки» внезапно узрел здравый смысл.
На форум астрологов корреспондент «Фонтанки», чьи знания об этой науке ограничиваются публикациями в журнале «Лиза» и парой эпизодов из «Гарри Поттера», отправился с некоторой опаской. Однако происходящее в конференц-зале гостиницы «Россия» меньше всего напоминало шабаш обладателей тайных знаний. Слушатели — в подавляющем большинстве слушательницы — чинно расселись в зале через одно кресло согласно новым социальным нормам и достали блокнотики. Вещал живой классик отечественной астрологии — демонический Павел Глоба. Он рассказывал про свою авторскую реконструкцию методик авестийской астрологии. Аудитория внимала с благоговением, а спикер искрил красноречием. Слушательницы благодарно похохатывали. Примерно так мог бы выглядеть съезд педагогов дошкольного образования. Впрочем, не мог бы: астрологи оказались значительно свободнее и резче в суждениях, чем любые бюджетники. Даже те, что заняты преимущественно играми с малышней.
Глоба напомнил собравшимся, как много лет назад их наука начиналась с полуподпольных лекций, и посетовал, что астрологи не ведут никакой хроники своих исторических вех. «Изустная традиция — это, конечно, хорошо. Но изустная традиция погубила персидскую цивилизацию», — сказал он и отметил, что именно ему, Глобе, мы обязаны символикой персидского лунного календаря. «Больше половины этого календаря — это моя реконструкция, — похвалился самый узнаваемый астролог страны. — Говорят: вот, древний календарь персов. Да перед вами эта древность сидит. А почему этот календарь используют? Потому что он работает. Общий подход — не мой, а символика — моя. А почему мне это пришло? Потому что я знал методику. Я входил в мысли древних иранцев!»
Затем классик напомнил, что зло не дремлет, и это у Господа Бога на его высокой горе и воздух чистый, и атмосфера приятная. А людям, и астрологам в том числе, приходится жить в тумане и смоге, и постоянно отличать незабудку от всяких неприятных субстанций. Дело это непростое, потому что многие впадают в соблазн готтентотской морали — проще говоря, двойных стандартов. «Но ПЦР-тесты — это объективная вещь! — внезапно свернул в сторону острой темы отец-основатель отечественной астрологии. — А знаете, кто изобрел ПЦР-тесты? Кэри Муллис, который, между прочим, был астрологом! И даже пошел на конфронтацию с научным сообществом и сказал, что астрология дала ему гораздо больше, чем вся наука вместе взятая».
После минуты профессиональной гордости в ход пошла тяжелая артиллерия — хитроумно начерченные астрологические карты, на взгляд несведущего обывателя похожие на схемы для плетения интерьерного украшения «ловец снов». Публике был продемонстрирован гороскоп, составленный для социальной сети TikTok, и даты смерти Сталина. Так мэтр наглядно показал слушательницам, что все значимые ситуации в истории человечества «нарезаются» периодами в 33,5 года, что примерно равно евангельской продолжительности жизни Христа. В конце каждого периода Черная и Белая Луна вступают в оппозицию. И вот тут-то начинаются глобальные неприятности, которые потом фиксируют в учебниках по истории. «В 2018 году именно во время оппозиции Черной и Белой Луны вылез на сцену TikTok, — сказал Павел Глоба. — Еще пример: 1985 год — с конца 1982 по конец 1987 года — начало распада советского блока, от смерти Брежнева до Горбачёва. Перед этим был период от 1948 года, основания НАТО, до 5 марта 1953 года. Все помнят, что случилось в этот день? Белая и Черная Луна были в оппозиции. Сталин помер — и мир изменился. Еще один пример: период с 1345 по 1388, с пиком в мае 1348 года, — Великая чума. Черная Луна была в Овне!»
В похожем ключе упомянул смерть Сталина и основатель и ректор Московской академии астрологии Михаил Левин, больше известный как «личный астролог Бориса Ельцина». Его доклад был посвящен месту ковида на энергетической карте цивилизации. И место это оказалось не таким почетным, как у той же чумы. Зато научное обоснование показалось очарованному внезапно открывшимся новым миром журналисту более понятным: всё плохое случается, когда Сатурн соединяется с Плутоном «на вершине восьмого дома». А вот все пандемии в истории попадают на «статические точки» Нептуна. А уж как только статическая точка Урана соединилась со статической точной Нептуна, началась Черная смерть в полный рост. «Как Нептун поворачивает, так обязательно всплеск эпидемии чумы. Пандемия испанки тоже попала на статическую точку Нептуна, — рассказал Левин. — Поэтому, когда пошли слухи о пандемии ковида, я первым делом посмотрел Нептун. И Нептун не работал! Но, когда я посмотрел на карту осевого времени, всё встало на свои места. В начале 2020 года Сатурн и Плутон соединились на вершине восьмого дома. Но эпидемии и инфекции должны быть связаны с Нептуном. Он там тоже болтается, стоит в вершине карты в десятом доме. Но не точно. И у меня возникло подозрение, что дело не столько в эпидемии, сколько в чем-то другом. Я до сих пор сомневаюсь, что эпидемия существует. За год по всему миру от ковида умерло 1,6 млн человек. Много это или мало? От туберкулеза ежегодно умирает в среднем 1,4 млн, от гепатита С — 1,3 млн. От самого обыкновенного гриппа — 600–700 тысяч человек. Не получается по статистике эпидемии. Сатурн с Плутоном означают что-то совсем другое. Мы имеем дело с истерикой элит». По всему выходило, что Нептун — это, конечно, неприятный персонаж, но Сатурн всем нам нагадил куда сильнее. «И параллель этому есть, — сказал астролог. — Не так давно Сатурн с Плутоном соединились на вершине восьмого дома другой карты. Карты России в момент смерти Брежнева. На карте смерти Сталина 5 марта 1953 года. Что мы видим? Опять восьмой дом и соединение Нептуна с Сатурном. Да, в паре не Плутон, а Нептун. Но снова работает Сатурн — он был там же и на смерть Ленина, и на смерть Александра III».
В общем, по данным звезд, элиты, а за ними и весь мир, начали истерить не на ровном месте. Левин подчеркнул, что коронавирус — не выдуманная проблема. Он же вскрыл полную неготовность мировых систем здравоохранения к чему-то, кроме плановой госпитализации. И теперь Сатурн нам назло будет идти по восьмому дому до января 2022 года. «Ковид-истерика закончится к январю, — сказал Михаил Левин. — Да, ситуация сложная. У ковида, действительно, высокая вирулентность. Но ситуация затрагивает не сферу здоровья, а систему управления».
Московский астролог Наталия Конкина подготовила доклад о том, как сама переболела ковидом и вылечилась не без помощи астрологии. Но доклад пришлось перенести, потому что классики заняли своими выступлениями про Сатурн и персов всю утреннюю сессию. Уплотнять по времени других выступающих организаторы не стали: всем очень хотелось выступить и поговорить. Так что для «Фонтанки» Наталия Конкина изложила основные тезисы своего выступления и немного матчасти. Дело обстоит следующим образом. Современная академическая астрология со своим профессиональным сообществом и стандартами сочетает математику, астрономию и психологию. Одна беда: астрология не лицензируется, поэтому назваться астрологом и нести полную чепуху может любой. Построения, которые создает астролог, рассчитывая те или иные благоприятные периоды для клиента, правильнее называть энергоинформационной картой. «Мы когда с бизнесменами работаем, слово «гороскоп» стараемся вообще не употреблять, — говорит Наталия Конкина. — Астролог никогда не скажет, что «видит» что-то. Мы не «видим», мы умеем читать. Все дело в том, что астрологию как запретили в 1660 году, так ее язык и остался на уровне 1660 года».
Наталия Конкина заболела ковидом весной этого года в Москве. Построив свою «энергоинформационную карту», она поняла, что болезнь будет тяжелой. Тогда с помощью своих знаний астролог вычислила, где ей лучше лечиться. «Конкретную больницу, я, конечно, выбирать не могла. Но благоприятную территорию можно было определить в радиусе 50 километров, — говорит она. — И я выбрала место, где у меня наиболее гармонично взаимодействовали текущая ситуация и моя энергоинформационная модель». По этим расчетам госпитализироваться предстояло в Подмосковье. Надо было выбирать условно между Владимиром или Клином. «Но во Владимире ковидные центры никакие, — призналась Наталия Конкина. — Центр, который я в итоге выбрала для госпитализации, существует уже три года. Надо понимать, что астрология — это просто еще один аргумент для принятия решения. Если я рассчитаю хороший день для операции, это не значит, что я могу ее поручить слесарю дяде Ване, а не профессиональному хирургу».
В больнице Конкина лежала с середины марта по конец апреля, в отделении интенсивной терапии на индивидуальном кислородном аппарате. «Поражение легких было не очень большое,
Астрологи, которые считают себя профи с своем деле, уверены, что все беды их науки от того, что возможности астрологии трактуют неправильно. К тому же существуют разные школы, отличия которых чуть более существенны, чем обвинения в адрес Черной Луны или Сатурна. Пока Михаил Левин в своих выкладках рассуждает о глобальных процессах и политическом строе, приверженцы петербургской школы Шестопалова считают, что их цель — конкретные люди с их проблемами.
«В астрологию не надо верить, — говорит Наталия Конкина. — Верить надо в церкви. Вы же в физику не верите, но пальцы в розетку не суете. Астрология меня не спасла, а помогла правильно организовать свое лечение».
Кстати, невзирая на шутки о пользе масок или сомнения в природе пандемии, прозвучавшие с кафедры, организаторы астрологического форума со всех слушателей собрали ПЦР-тесты и справки о вакцинации. Потому что звезды звездами, а «таков порядок».
Венера Галеева, «Фонтанка.ру»