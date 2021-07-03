Черная Луна была в Овне. Как на форуме астрологов коронавирусу поставили диагноз по карте движения планет

В Петербурге астрологи собрались на ежегодный форум и обсудили ковид в максимально неожиданном свете звезд. Личный астролог Бориса Ельцина рассказал, что пандемия коронавируса — это просто-напросто истерика элит, которая должна закончиться в январе 2022 года. А магистр астрологии Наталия Конника подготовила доклад с интригующим названием «Ковидный ад глазами очевидца». Главной же звездой, безусловно, стал Павел Глоба. Он сыпал афоризмами и признаниями, что персидский лунный календарь, которым сегодня пользуются все кому не лень, — его рук дело. В этом параде планет корреспондент «Фонтанки» внезапно узрел здравый смысл.

Фото: Анна Акельева / «Коммерсантъ» Поделиться Поделиться







На форум астрологов корреспондент «Фонтанки», чьи знания об этой науке ограничиваются публикациями в журнале «Лиза» и парой эпизодов из «Гарри Поттера», отправился с некоторой опаской. Однако происходящее в конференц-зале гостиницы «Россия» меньше всего напоминало шабаш обладателей тайных знаний. Слушатели — в подавляющем большинстве слушательницы — чинно расселись в зале через одно кресло согласно новым социальным нормам и достали блокнотики. Вещал живой классик отечественной астрологии — демонический Павел Глоба. Он рассказывал про свою авторскую реконструкцию методик авестийской астрологии. Аудитория внимала с благоговением, а спикер искрил красноречием. Слушательницы благодарно похохатывали. Примерно так мог бы выглядеть съезд педагогов дошкольного образования. Впрочем, не мог бы: астрологи оказались значительно свободнее и резче в суждениях, чем любые бюджетники. Даже те, что заняты преимущественно играми с малышней.



Павел Глоба на форуме Фото: Венера Галеева Поделиться Поделиться







Глоба напомнил собравшимся, как много лет назад их наука начиналась с полуподпольных лекций, и посетовал, что астрологи не ведут никакой хроники своих исторических вех. «Изустная традиция — это, конечно, хорошо. Но изустная традиция погубила персидскую цивилизацию», — сказал он и отметил, что именно ему, Глобе, мы обязаны символикой персидского лунного календаря. «Больше половины этого календаря — это моя реконструкция, — похвалился самый узнаваемый астролог страны. — Говорят: вот, древний календарь персов. Да перед вами эта древность сидит. А почему этот календарь используют? Потому что он работает. Общий подход — не мой, а символика — моя. А почему мне это пришло? Потому что я знал методику. Я входил в мысли древних иранцев!»



Затем классик напомнил, что зло не дремлет, и это у Господа Бога на его высокой горе и воздух чистый, и атмосфера приятная. А людям, и астрологам в том числе, приходится жить в тумане и смоге, и постоянно отличать незабудку от всяких неприятных субстанций. Дело это непростое, потому что многие впадают в соблазн готтентотской морали — проще говоря, двойных стандартов. «Но ПЦР-тесты — это объективная вещь! — внезапно свернул в сторону острой темы отец-основатель отечественной астрологии. — А знаете, кто изобрел ПЦР-тесты? Кэри Муллис, который, между прочим, был астрологом! И даже пошел на конфронтацию с научным сообществом и сказал, что астрология дала ему гораздо больше, чем вся наука вместе взятая».

После минуты профессиональной гордости в ход пошла тяжелая артиллерия — хитроумно начерченные астрологические карты, на взгляд несведущего обывателя похожие на схемы для плетения интерьерного украшения «ловец снов». Публике был продемонстрирован гороскоп, составленный для социальной сети TikTok, и даты смерти Сталина. Так мэтр наглядно показал слушательницам, что все значимые ситуации в истории человечества «нарезаются» периодами в 33,5 года, что примерно равно евангельской продолжительности жизни Христа. В конце каждого периода Черная и Белая Луна вступают в оппозицию. И вот тут-то начинаются глобальные неприятности, которые потом фиксируют в учебниках по истории. «В 2018 году именно во время оппозиции Черной и Белой Луны вылез на сцену TikTok, — сказал Павел Глоба. — Еще пример: 1985 год — с конца 1982 по конец 1987 года — начало распада советского блока, от смерти Брежнева до Горбачёва. Перед этим был период от 1948 года, основания НАТО, до 5 марта 1953 года. Все помнят, что случилось в этот день? Белая и Черная Луна были в оппозиции. Сталин помер — и мир изменился. Еще один пример: период с 1345 по 1388, с пиком в мае 1348 года, — Великая чума. Черная Луна была в Овне!»



В похожем ключе упомянул смерть Сталина и основатель и ректор Московской академии астрологии Михаил Левин, больше известный как «личный астролог Бориса Ельцина». Его доклад был посвящен месту ковида на энергетической карте цивилизации. И место это оказалось не таким почетным, как у той же чумы. Зато научное обоснование показалось очарованному внезапно открывшимся новым миром журналисту более понятным: всё плохое случается, когда Сатурн соединяется с Плутоном «на вершине восьмого дома». А вот все пандемии в истории попадают на «статические точки» Нептуна. А уж как только статическая точка Урана соединилась со статической точной Нептуна, началась Черная смерть в полный рост. «Как Нептун поворачивает, так обязательно всплеск эпидемии чумы. Пандемия испанки тоже попала на статическую точку Нептуна, — рассказал Левин. — Поэтому, когда пошли слухи о пандемии ковида, я первым делом посмотрел Нептун. И Нептун не работал! Но, когда я посмотрел на карту осевого времени, всё встало на свои места. В начале 2020 года Сатурн и Плутон соединились на вершине восьмого дома. Но эпидемии и инфекции должны быть связаны с Нептуном. Он там тоже болтается, стоит в вершине карты в десятом доме. Но не точно. И у меня возникло подозрение, что дело не столько в эпидемии, сколько в чем-то другом. Я до сих пор сомневаюсь, что эпидемия существует. За год по всему миру от ковида умерло 1,6 млн человек. Много это или мало? От туберкулеза ежегодно умирает в среднем 1,4 млн, от гепатита С — 1,3 млн. От самого обыкновенного гриппа — 600–700 тысяч человек. Не получается по статистике эпидемии. Сатурн с Плутоном означают что-то совсем другое. Мы имеем дело с истерикой элит». По всему выходило, что Нептун — это, конечно, неприятный персонаж, но Сатурн всем нам нагадил куда сильнее. «И параллель этому есть, — сказал астролог. — Не так давно Сатурн с Плутоном соединились на вершине восьмого дома другой карты. Карты России в момент смерти Брежнева. На карте смерти Сталина 5 марта 1953 года. Что мы видим? Опять восьмой дом и соединение Нептуна с Сатурном. Да, в паре не Плутон, а Нептун. Но снова работает Сатурн — он был там же и на смерть Ленина, и на смерть Александра III».

Доклад Михаила Левина Фото: Венера Галеева Доклад Михаила Левина Фото: Венера Галеева Поделиться Поделиться







В общем, по данным звезд, элиты, а за ними и весь мир, начали истерить не на ровном месте. Левин подчеркнул, что коронавирус — не выдуманная проблема. Он же вскрыл полную неготовность мировых систем здравоохранения к чему-то, кроме плановой госпитализации. И теперь Сатурн нам назло будет идти по восьмому дому до января 2022 года. «Ковид-истерика закончится к январю, — сказал Михаил Левин. — Да, ситуация сложная. У ковида, действительно, высокая вирулентность. Но ситуация затрагивает не сферу здоровья, а систему управления».

Московский астролог Наталия Конкина подготовила доклад о том, как сама переболела ковидом и вылечилась не без помощи астрологии. Но доклад пришлось перенести, потому что классики заняли своими выступлениями про Сатурн и персов всю утреннюю сессию. Уплотнять по времени других выступающих организаторы не стали: всем очень хотелось выступить и поговорить. Так что для «Фонтанки» Наталия Конкина изложила основные тезисы своего выступления и немного матчасти. Дело обстоит следующим образом. Современная академическая астрология со своим профессиональным сообществом и стандартами сочетает математику, астрономию и психологию. Одна беда: астрология не лицензируется, поэтому назваться астрологом и нести полную чепуху может любой. Построения, которые создает астролог, рассчитывая те или иные благоприятные периоды для клиента, правильнее называть энергоинформационной картой. «Мы когда с бизнесменами работаем, слово «гороскоп» стараемся вообще не употреблять, — говорит Наталия Конкина. — Астролог никогда не скажет, что «видит» что-то. Мы не «видим», мы умеем читать. Все дело в том, что астрологию как запретили в 1660 году, так ее язык и остался на уровне 1660 года».



Наталия Конкина заболела ковидом весной этого года в Москве. Построив свою «энергоинформационную карту», она поняла, что болезнь будет тяжелой. Тогда с помощью своих знаний астролог вычислила, где ей лучше лечиться. «Конкретную больницу, я, конечно, выбирать не могла. Но благоприятную территорию можно было определить в радиусе 50 километров, — говорит она. — И я выбрала место, где у меня наиболее гармонично взаимодействовали текущая ситуация и моя энергоинформационная модель». По этим расчетам госпитализироваться предстояло в Подмосковье. Надо было выбирать условно между Владимиром или Клином. «Но во Владимире ковидные центры никакие, — призналась Наталия Конкина. — Центр, который я в итоге выбрала для госпитализации, существует уже три года. Надо понимать, что астрология — это просто еще один аргумент для принятия решения. Если я рассчитаю хороший день для операции, это не значит, что я могу ее поручить слесарю дяде Ване, а не профессиональному хирургу».

В больнице Конкина лежала с середины марта по конец апреля, в отделении интенсивной терапии на индивидуальном кислородном аппарате. «Поражение легких было не очень большое, 35 % , — говорит она. — Но у меня диабет. И возраст приличный. Рядом умирали люди и с меньшим поражением легких. С-реактивный белок у меня был 97 при норме 5. Я жестко контролировала все медпрепараты, которыми меня лечили. Сама купила штатив, чтобы мне ставили капельницы, капала себе дополнительно цитофлавин, который поддерживает мозговые структуры. Постковидные осложнения дают вот эту усталость мозга, когда просто думать не можешь. Я знала, что меня ожидает цитокиновый шторм, и что умирают не от него, а от отсутствия медицинского сопровождения в самый критический момент. Поэтому я рассчитала по карте, когда он случится, и на этот период оплатила себе отдельный медицинский пост. Мой цитокиновый шторм длился с 9:30 утра до 15:45. Я не объясняла врачам ничего об астрологии. Я просто решала вопрос земными, бытовыми способами, заботилась о себе».



Астрологи, которые считают себя профи с своем деле, уверены, что все беды их науки от того, что возможности астрологии трактуют неправильно. К тому же существуют разные школы, отличия которых чуть более существенны, чем обвинения в адрес Черной Луны или Сатурна. Пока Михаил Левин в своих выкладках рассуждает о глобальных процессах и политическом строе, приверженцы петербургской школы Шестопалова считают, что их цель — конкретные люди с их проблемами.

«В астрологию не надо верить, — говорит Наталия Конкина. — Верить надо в церкви. Вы же в физику не верите, но пальцы в розетку не суете. Астрология меня не спасла, а помогла правильно организовать свое лечение».

Кстати, невзирая на шутки о пользе масок или сомнения в природе пандемии, прозвучавшие с кафедры, организаторы астрологического форума со всех слушателей собрали ПЦР-тесты и справки о вакцинации. Потому что звезды звездами, а «таков порядок».

Венера Галеева, «Фонтанка.ру»

