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В Тамбовской области задержаны трое по подозрению в нападении на сельчанина, который записал обращение к Путину

Полиция задержала троих человек по подозрению в нападении с ножом на жителя села Березовка Тамбовской области Романа Герасимова, который записал обращение к Владимиру Путину по поводу мусорного полигона. Об этом 3 июля сообщает «МВД Медиа».

По версии полиции, 1 июля трое мужчин встретили Герасимова возле его дома и нанесли три удара ножом, после чего сбежали. В МВД уточнили, что задержанные признают вину, они арестованы по уголовному делу о хулиганстве (часть 2 статьи 213 УК).

Сам пострадавший ранее связывал атаку с обращением, которое он записал для прямой линии Путина — сельчане просили не допустить строительства мусорного полигона неподалеку от их домов. Как обращает внимание «Медиазона», Роман Герасимов является учредителем ООО «Технопарк», которое занимается обработкой и утилизацией неопасных отходов.

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Комментарии (6)

hal9000
Мусорный полигон это хорошо..зато дороги бы построили..у нас дороги к мусорному полигону гораздо лучше чем дороги к деревням..))
RemyMartin
Картина «Кулаки напали на сельского активиста» холст, масло
264735301
За 3 удара ножом хулиганство????!!!
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