В Тамбовской области задержаны трое по подозрению в нападении на сельчанина, который записал обращение к Путину

Полиция задержала троих человек по подозрению в нападении с ножом на жителя села Березовка Тамбовской области Романа Герасимова, который записал обращение к Владимиру Путину по поводу мусорного полигона. Об этом 3 июля сообщает «МВД Медиа».



По версии полиции, 1 июля трое мужчин встретили Герасимова возле его дома и нанесли три удара ножом, после чего сбежали. В МВД уточнили, что задержанные признают вину, они арестованы по уголовному делу о хулиганстве (часть 2 статьи 213 УК).



Сам пострадавший ранее связывал атаку с обращением, которое он записал для прямой линии Путина — сельчане просили не допустить строительства мусорного полигона неподалеку от их домов. Как обращает внимание «Медиазона», Роман Герасимов является учредителем ООО «Технопарк», которое занимается обработкой и утилизацией неопасных отходов.

