Путин обновил стратегию национальной безопасности России впервые за шесть лет. Бороться будут с «попытками внедрения чуждых идеалов»

Владимир Путин утвердил стратегию национальной безопасности РФ. Соответствующий указ президента опубликован 3 июля на портале правовой информации.
«Россия продемонстрировала всему миру свою устойчивость и доказала способность противостоять санкционному давлению», — утверждается в документе. Отметим, стратегия нацбезопасности определяет национальные интересы и приоритеты России, а также цели и меры во внутренней и внешней политике, направленные на «обеспечение устойчивого развития страны на долгосрочную перспективу».
Предыдущая редакция стратегии была утверждена 31 декабря 2015 года. Новую редакцию документа одобрили в мае на Совете безопасности РФ. Высшим приоритетом в ней указано «сбережение народа России». Кроме того, в ней прописана правомерность принятия мер для пресечения недружественных действий, которые угрожают суверенитету и территориальной целостности РФ. Также новым стратегическим приоритетом указана кибербезопасность страны на фоне большого количества хакерских атак на российские информационные ресурсы. Отдельно прописана нейтрализация угроз, связанных с искажением истории и «разрушением базовых морально-этических норм». Для борьбы с «попытками внедрения чуждых идеалов» еще одним национальным приоритетом объявляется защита «традиционных российских духовно-нравственных ценностей, культуры и исторической памяти».