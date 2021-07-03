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Путин обновил стратегию национальной безопасности России впервые за шесть лет. Бороться будут с «попытками внедрения чуждых идеалов»

Владимир Путин утвердил обновленную стратегию национальной безопасности России

Владимир Путин утвердил стратегию национальной безопасности РФ. Соответствующий указ президента опубликован 3 июля на портале правовой информации.

«Россия продемонстрировала всему миру свою устойчивость и доказала способность противостоять санкционному давлению», — утверждается в документе. Отметим, стратегия нацбезопасности определяет национальные интересы и приоритеты России, а также цели и меры во внутренней и внешней политике, направленные на «обеспечение устойчивого развития страны на долгосрочную перспективу».

Предыдущая редакция стратегии была утверждена 31 декабря 2015 года. Новую редакцию документа одобрили в мае на Совете безопасности РФ. Высшим приоритетом в ней указано «сбережение народа России». Кроме того, в ней прописана правомерность принятия мер для пресечения недружественных действий, которые угрожают суверенитету и территориальной целостности РФ. Также новым стратегическим приоритетом указана кибербезопасность страны на фоне большого количества хакерских атак на российские информационные ресурсы. Отдельно прописана нейтрализация угроз, связанных с искажением истории и «разрушением базовых морально-этических норм». Для борьбы с «попытками внедрения чуждых идеалов» еще одним национальным приоритетом объявляется защита «традиционных российских духовно-нравственных ценностей, культуры и исторической памяти».

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Комментарии (19)

Вячеслав Рогожин
Ср...ное религиозное мракобесие уроды будут везде пихать?
DobroKot
Значт стратегия такая - "Все кругом враги, а мы скрепоносцы" Записали? Это и есть наша стратегия!
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Кончать надо с хиромантией, дружок. Пальцем искрить, вилки глотать в нашем возрасте уже не годится. И с барышнями поаккуратней! Мраморные они, не мраморные – наше дело сторона. Сиди на солнышке, грейся.
Готов даже пожертвовать некоторую сумму сумму Михаливанычу на скорейший ремонт Геленджикского дворца. Пора, пора ему на покой. Давно уже.
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