Семак рассказал о своих преемниках на посту главного тренера «Зенита»

Главный тренер футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак в интервью сайту bobsoccer.ru 3 июля прокомментировал слухи о своей отставке.



«Вы сами сказали, что это слухи, почвы под ними нет никакой, в любом случае мое дело — выполнять ту работу, которую я должен делать, это самое важное, что от меня требуется. Ну а слухи… В «Зенит» за последнее время сватали порядка двух десятков тренеров, но пока никто так и не пришел. Так что работаем дальше», — заявил Семак.



Также он прокомментировал инсайдерские новости о возможных новичках команды. Ранее сообщалось, что петербургский клуб может подписать Клаудинью из бразильского «Ред Булл Брагантино» и Влашича из ЦСКА.

