FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+26°C/Завтра: +27
73.62р87.07р
Что делать если не едет скораяКак получить QR-кодГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуЕВРО-2020Образ жизниПодбираем вуз
1
Печать

Семак рассказал о своих преемниках на посту главного тренера «Зенита»

Главный тренер футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак в интервью сайту bobsoccer.ru 3 июля прокомментировал слухи о своей отставке.

«Вы сами сказали, что это слухи, почвы под ними нет никакой, в любом случае мое дело — выполнять ту работу, которую я должен делать, это самое важное, что от меня требуется. Ну а слухи… В «Зенит» за последнее время сватали порядка двух десятков тренеров, но пока никто так и не пришел. Так что работаем дальше», — заявил Семак.

Также он прокомментировал инсайдерские новости о возможных новичках команды. Ранее сообщалось, что петербургский клуб может подписать Клаудинью из бразильского «Ред Булл Брагантино» и Влашича из ЦСКА.

«И один, и второй очень хорошие игроки, но у нас сейчас полный комплект иностранцев. Если по каким-то причинам легионеры будут уходить, то тогда мы и начнем рассматривать на эти позиции других, однако на сегодняшний день никаких движений нет», — подчеркнул главный тренер «Зенита».

Напомним, что сейчас «Зенит» находится на сборах в Австрии, где проведет три контрольных матча с немецкими клубами. В чемпионате России петербуржцы стартуют 24 июля на выезде матчем против «Химок».

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

266092430
Семак никакого отношения к покупкам игроков не имеет.. этим занимается Медведев и прочие... Семак же просто тренирует то что есть в обойме... ну максимум может схему на игру предложить, да прессухе воду лить... всё остальное решают эффективные манагеры...
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний