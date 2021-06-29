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«Зенит» в Австрии проверит молодежь тремя матчами с немецкими клубами

Стали известны соперники «Зенита» на сборах в Австрии

Главный тренер футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак рассказал о планах команды на сборах в Австрии. По его словам, которые приводит официальный сайт петербуржцев 29 июня, запланированы три контрольных матча с немецкими клубами — «Шальке-04», «Вердер» и «Карлсруэ» — 3, 7 и 11 июля соответственно.

Возвращения игроков сборной России тренерский штаб «Зенита» ждет 4 июля, Сердар Азмун прилетит 30 июня, а Андрей Лунев пока остается в Петербурге: голкипер продолжает переговоры о новом контракте, который заканчивается 30 июня. Также остался в Северной столице Эмануэль Маммана. По словам главного тренера «Зенита», для полноценной работы в общей группе он пока не готов.

В то же время с командой на сборы отправилась внушительная группа молодых игроков.

«Мы просматриваем молодых и перспективных игроков, которые есть в структуре «Зенита». Для этих сборов отталкивались от позиций, на которых они выступают, и наличия игроков на этих позициях у нас. Посмотрим, потом примем совместное решение, как лучше развивать ребят, которые к нам пришли из ЮФЛ. Нужно посмотреть и разобраться, какой выбрать путь для дальнейшего развития. Ребята талантливые», — подчеркнул Семак.

Ранее появилось расписание первых шести туров чемпионата РПЛ сезона-2021/22. «Зенит» стартует 24 июля на выезде матчем против «Химок».

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