«Зенит» уехал на сборы в Австрию без Лунева. Игрок и клуб продолжают переговоры

Футбольный клуб «Зенит» отправился в Австрию, где проведет второй летний тренировочный сбор. Главный тренер Сергей Семак взял с собой 19 игроков. Отметим, что в их число не вошли вратарь Андрей Лунев, с которым идут переговоры по новому контракту, а также ряд игроков, задействованных в национальных командах.
Состав на вторые тренировочные сборы:
Вратари: Михаил Кержаков, Даниил Одоевский.
Защитники: Дуглас Сантос, Ярослав Ракицкий, Дмитрий Чистяков, Данил Круговой, Александр Сандрачук, Илья Скроботов.
Полузащитники: Вендел, Малком, Алексей Сутормин, Андрей Мостовой, Александр Ерохин, Кирилл Кравцов, Вадим Симутенков.
Нападающие: Себастьян Дриусси, Роман Ногтев, Илья Родионов, Аким Белохонов.
Игроки сборной России — Вячеслав Караваев, Далер Кузяев, Магомед Оздоев и Артем Дзюба, выступавшие на Евро-2020, присоединятся к команде через неделю. Сердар Азмун, игравший за сборную Ирана в отборочном цикле ЧМ-2022 и Кубка Азии, прилетит в Австрию 30 июня.
Вильмар Барриос продолжает выступать на Кубке Америки, Деян Ловрен — на Евро-2020.
Ранее стало известно расписание первых шести туров чемпионата РПЛ сезона-2021/22. «Зенит» стартует 24 июля на выезде матчем против «Химок».