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Футболист «Алании» Хубулов, игравший и в Петербурге, вновь попался на оскорблении теннисистов

Полузащитник футбольного клуба «Алания» Владимир Хубулов, ранее оскорбивший теннисистку Дарью Касаткину, оказался «рецидивистом». Скриншот его сообщения опубликовал 3 июля казахстанский теннисист Дмитрий Попко.

В ноябре 2020-го Хубулов написал Попко после его поражения от Пражнеша Гуннесварана в четвертьфинале «Челленджера» в Орландо (3:6, 0:6): «… ты дно, индусу слить 6:0. Так даже не играют, как ты сливаешь».

«3 месяца без зарплаты маловато», — добавил Попко, отметив аккаунты «Алании» и Касаткиной.

Ранее «Алания» заставила Хубулова извиниться перед Касаткиной и оштрафовала игрока на три месячные зарплаты за нанесение репутационного ущерба клубу и неподобающее поведение.

Напомним, что в 2019 году Хубулов перешел на правах аренды в «Зенит». В Петербурге он отыграл год за «Зенит-2», после чего летом 2020-го вернулся в «Аланию».

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Комментарии (2)

Эд Хэммет
Вот новому составу Думы будет чем заняться. Есть же закон об оскорблении богомольцев. Очевидно, надо уже принимать закон об оскорблениях теннисистов. А скольких ещё можно оскорбить? А кто только ещё может оскорбиться? Работы законотворческой будет просто непочатый край...
Skazochny
чебурек он и в Африке чебурек
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