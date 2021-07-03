Футболист «Алании» Хубулов, игравший и в Петербурге, вновь попался на оскорблении теннисистов

Полузащитник футбольного клуба «Алания» Владимир Хубулов, ранее оскорбивший теннисистку Дарью Касаткину, оказался «рецидивистом». Скриншот его сообщения опубликовал 3 июля казахстанский теннисист Дмитрий Попко.
В ноябре 2020-го Хубулов написал Попко после его поражения от Пражнеша Гуннесварана в четвертьфинале «Челленджера» в Орландо (3:6, 0:6): «… ты дно, индусу слить 6:0. Так даже не играют, как ты сливаешь».
«3 месяца без зарплаты маловато», — добавил Попко, отметив аккаунты «Алании» и Касаткиной.
Ранее «Алания» заставила Хубулова извиниться перед Касаткиной и оштрафовала игрока на три месячные зарплаты за нанесение репутационного ущерба клубу и неподобающее поведение.
Напомним, что в 2019 году Хубулов перешел на правах аренды в «Зенит». В Петербурге он отыграл год за «Зенит-2», после чего летом 2020-го вернулся в «Аланию».