Полузащитник футбольного клуба «Алания» Владимир Хубулов так сильно расстроился из-за поражения российской теннисистки Дарьи Касаткиной во втором круге «Уимблдона», что пришел к ней в личные сообщения в «Инстаграме» и обматерил. Касаткина проиграла экс-пятой ракетке мира Алене Остапенко — 1:6, 6:3, 6:8.



24-летняя теннисистка дважды была в шаге от победы, но каждый раз упускала шанс закончить встречу в свою пользу. После поражения Хубулов написал ей: «Конченная.... Вести 30:0 с брейком и... матч. Иди...,...».

