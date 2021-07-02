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Бывший футболист «Зенита» обматерил теннисистку Дарью Касаткину из-за проигранного матча. Девушка ответила ему

Футболист Хубулов повздорил с теннисисткой Касаткиной

Полузащитник футбольного клуба «Алания» Владимир Хубулов так сильно расстроился из-за поражения российской теннисистки Дарьи Касаткиной во втором круге «Уимблдона», что пришел к ней в личные сообщения в «Инстаграме» и обматерил. Касаткина проиграла экс-пятой ракетке мира Алене Остапенко — 1:6, 6:3, 6:8.

24-летняя теннисистка дважды была в шаге от победы, но каждый раз упускала шанс закончить встречу в свою пользу. После поражения Хубулов написал ей: «Конченная.... Вести 30:0 с брейком и... матч. Иди...,...».

Скриншот сообщения футболиста Касаткина опубликовала в сторис «Инстаграма» и добавила подпись: «Вот такие джентльмены у нас играют в футбол. «Алания», выдайте ему бонус за проигранную ставку».

Фото: скриншот сторис kasatkina / instagram.com
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Вскоре после этого в твиттере «Алании» появились извинения: «Футбольный клуб «Алания» всегда выступал за строгое соблюдение норм морали и этики. Нам не чужды спортивная солидарность и профессиональное уважение к представителям всех видов спорта. Ситуация, связанная с нашим игроком Владимиром Хубуловым, станет предметом для внутреннего разбирательства, о результате которого мы сообщим в ближайшее время. От имени всего клуба приносим извинения лично Дарье Касаткиной, членам ее семьи и команды, а также болельщикам».

Отметим, что в 2019 году Хубулов перешел на правах аренды в «Зенит». В Петербурге он отыграл год за «Зенит-2», после чего летом 2020-го вернулся в «Аланию».

Фото: скриншот сторис kasatkina / instagram.com

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Комментарии (4)

Свободу Лёхе!
Не слышал ни одной из этих фамилий.., даже не знаю во что они играю но, если желаешь Девушку обидеть.., напиши ей.. - играй в шахматы, ! )
walker-СПб
Считаю Дарью Касаткину очень красивой девушкой и талантливым спортсменом. Ну а хубулов, тут даже говорить нечего. Грустная шутка про девушку и деревню тут как нельзя кстати...
Local
Касаткина вроде как входит в сотню лучших в мире теннисисток.
А в какую десятку тысяч входит выдающийся футболист?
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