Полузащитник футбольного клуба «Алания» Владимир Хубулов так сильно расстроился из-за поражения российской теннисистки Дарьи Касаткиной во втором круге «Уимблдона», что пришел к ней в личные сообщения в «Инстаграме» и обматерил. Касаткина проиграла экс-пятой ракетке мира Алене Остапенко — 1:6, 6:3, 6:8.
24-летняя теннисистка дважды была в шаге от победы, но каждый раз упускала шанс закончить встречу в свою пользу. После поражения Хубулов написал ей: «Конченная.... Вести 30:0 с брейком и... матч. Иди...,...».
Скриншот сообщения футболиста Касаткина опубликовала в сторис «Инстаграма» и добавила подпись: «Вот такие джентльмены у нас играют в футбол. «Алания», выдайте ему бонус за проигранную ставку».
Вскоре после этого в твиттере «Алании» появились извинения: «Футбольный клуб «Алания» всегда выступал за строгое соблюдение норм морали и этики. Нам не чужды спортивная солидарность и профессиональное уважение к представителям всех видов спорта. Ситуация, связанная с нашим игроком Владимиром Хубуловым, станет предметом для внутреннего разбирательства, о результате которого мы сообщим в ближайшее время. От имени всего клуба приносим извинения лично Дарье Касаткиной, членам ее семьи и команды, а также болельщикам».
Отметим, что в 2019 году Хубулов перешел на правах аренды в «Зенит». В Петербурге он отыграл год за «Зенит-2», после чего летом 2020-го вернулся в «Аланию».