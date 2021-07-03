Коммерсанта из Молдовы в Петербурге оштрафовали за любовь к шаверме

Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области привлёк к ответственности индивидуального предпринимателя, который поторопился объявить о любви к шаверме на Петроградской стороне.



Как сообщается в решении, опубликованном на сайте суда 1 июля, штраф получил 23-летний Кристиан Табакарь. Под административное производство он попал в апреле, когда на Большой Пушкарской, 1/8, появилась вывеска «Я люблю шаверму» над одноимённым кафе.



Конструкция на здании, к которому комитет по охране памятников предписывает особое отношение как к Дому А.С. Савина, согласована не была. Самовольную конструкцию приговорили к демонтажу, предпринимателю, который приехал в Петербург из Молдовы, вручили протокол по статье 14.37 КоАП — «Нарушения требований к установке и (или) эксплуатации рекламной конструкции». Оплатить три тысячи рублей штрафа его обязали в течение двух месяцев после того, как решение суда вступит в силу.

