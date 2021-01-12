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Печать

Смольный демонтировал 23 тысячи незаконных вывесок и оштрафовал их владельцев на 116 млн рублей

Комитет по печати и взаимодействию со средствами массовой информации Петербурга в 2020 году демонтировал 22 949 незаконных вывесок и рекламных конструкций, сообщили 12 января в ведомстве. Также чиновники вынесли 19 028 предписаний о демонтаже. Источником сведений служили в том числе заявки на портале «Наш Санкт-Петербург».

По выявленным фактам незаконного размещения и эксплуатации составлено 6 309 протоколов об административных правонарушениях и вынесено 6 724 постановления (с учетом дел, возбужденных в декабре 2019 года). Владельцы объектов привлечены к административной ответственности на общую сумму 116,2 млн рублей. Взыскать, в том числе с помощью судебных приставов, удалось 97 млн рублей.

По не поступившим в бюджет штрафам материалы по 4 678 делам на сумму 151,4 млн рублей направлены в службу судебных приставов.

Комитет в 2020 году выдал 13 292 разрешения на размещение вывесок и 317 на установку рекламных конструкций. Отклонены были 7932 и три заявки соответственно.

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Комментарии (9)

zlopopik
на самом деле ситуация не такая уж благостная. В последнее время в спальных районах появились рекламные щиты никем не санкционированные, зачастую с рекламой товаров и услуг сомнительного качества. На газоне зарываются в землю 2 столба и между ними рекламная растяжка. Комитет по печати, получая сообщения граждан, пытается с этим бороться, но, как говорится, руки коротки - реальных действенных рычагов влиять на ситуацию, кроме как писать пустые предписания, у них нет.
hedgehog_
а сколько их было "добровольно убрано собственником" и тутже вкорячено обратно? ну имжэНАДО.
***_555
Наверно, это правильно. Местами город похож на газету "реклама-Шанс" из 90-х.
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