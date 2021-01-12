Смольный демонтировал 23 тысячи незаконных вывесок и оштрафовал их владельцев на 116 млн рублей

Комитет по печати и взаимодействию со средствами массовой информации Петербурга в 2020 году демонтировал 22 949 незаконных вывесок и рекламных конструкций, сообщили 12 января в ведомстве. Также чиновники вынесли 19 028 предписаний о демонтаже. Источником сведений служили в том числе заявки на портале «Наш Санкт-Петербург».

По выявленным фактам незаконного размещения и эксплуатации составлено 6 309 протоколов об административных правонарушениях и вынесено 6 724 постановления (с учетом дел, возбужденных в декабре 2019 года). Владельцы объектов привлечены к административной ответственности на общую сумму 116,2 млн рублей. Взыскать, в том числе с помощью судебных приставов, удалось 97 млн рублей.