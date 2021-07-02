FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+18°C/Завтра: +26
73.62р87.07р
Что делать если не едет скораяКак получить QR-кодГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуЕВРО-2020Образ жизниПодбираем вуз
0
Печать

«Жара, продукты текут из морозилки». Пожар в ресторане оставил без электричества ЖК на Васильевском, счёт идёт на сутки

В доме на Васильевском острове в Петербурге частично отключено электричество

В жилом комплексе на Васильевском острове в Петербурге переживают последствия пожара, который потушили накануне. Несколько парадных обесточены больше двадцати часов, в УК просят потерпеть ещё немного.

О коммунальных проблемах в доме № 32/1 по улице Кораблестроителей «Фонтанке» 2 июля сообщил один из жильцов. Пожар в ресторане «Макао» потушили вечером 1-го числа, электричество, по его словам, так и не вернулось.

«Люди в жару 30 градусов сидят без кондиционеров, бабушки забираются пешком на двенадцатый этаж, продукты текут из морозильных камер холодильников, — описывает Руслан ситуацию во второй парадной. — Управляющая компания кормит завтраками, ПЭСу все равно. В аварийную службу района не достучаться».

Жилой комплекс находится под управлением «Сервис-Недвижимость». В компании «Фонтанке» подтвердили, что в доме частичное отключение электроэнергии — работы идут в первой, второй и третьей парадных.

«Электроснабжение квартир по временной схеме восстановлено. Полное восстановление должно быть до 22:00», — говорит диспетчер. К этому времени обещают запустить один лифт во второй парадной и два в третьей, осветить парадные. На возвращение телевидения и Интернета, как отмечают, потребуется несколько больше времени.

Житель второй парадной уточнил, что к половине десятого вечера в его квартире электричества по-прежнему нет.

Китайская кухня в цокольном этаже дома на улице Кораблестроителей, 32/1 загорелась накануне немногим позже десяти вечера. Пожар тушили по номеру 1-Бис — это первый из пяти повышенных рангов сложности.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний