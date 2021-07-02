«Жара, продукты текут из морозилки». Пожар в ресторане оставил без электричества ЖК на Васильевском, счёт идёт на сутки

В жилом комплексе на Васильевском острове в Петербурге переживают последствия пожара, который потушили накануне. Несколько парадных обесточены больше двадцати часов, в УК просят потерпеть ещё немного.
О коммунальных проблемах в доме № 32/1 по улице Кораблестроителей «Фонтанке» 2 июля сообщил один из жильцов. Пожар в ресторане «Макао» потушили вечером 1-го числа, электричество, по его словам, так и не вернулось.
«Люди в жару 30 градусов сидят без кондиционеров, бабушки забираются пешком на двенадцатый этаж, продукты текут из морозильных камер холодильников, — описывает Руслан ситуацию во второй парадной. — Управляющая компания кормит завтраками, ПЭСу все равно. В аварийную службу района не достучаться».
Жилой комплекс находится под управлением «Сервис-Недвижимость». В компании «Фонтанке» подтвердили, что в доме частичное отключение электроэнергии — работы идут в первой, второй и третьей парадных.
«Электроснабжение квартир по временной схеме восстановлено. Полное восстановление должно быть до 22:00», — говорит диспетчер. К этому времени обещают запустить один лифт во второй парадной и два в третьей, осветить парадные. На возвращение телевидения и Интернета, как отмечают, потребуется несколько больше времени.
Житель второй парадной уточнил, что к половине десятого вечера в его квартире электричества по-прежнему нет.
Китайская кухня в цокольном этаже дома на улице Кораблестроителей, 32/1 загорелась накануне немногим позже десяти вечера. Пожар тушили по номеру 1-Бис — это первый из пяти повышенных рангов сложности.