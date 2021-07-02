«Жара, продукты текут из морозилки». Пожар в ресторане оставил без электричества ЖК на Васильевском, счёт идёт на сутки

В жилом комплексе на Васильевском острове в Петербурге переживают последствия пожара, который потушили накануне. Несколько парадных обесточены больше двадцати часов, в УК просят потерпеть ещё немного.



О коммунальных проблемах в доме № 32/1 по улице Кораблестроителей «Фонтанке» 2 июля сообщил один из жильцов. Пожар в ресторане «Макао» потушили вечером 1-го числа, электричество, по его словам, так и не вернулось.



«Люди в жару 30 градусов сидят без кондиционеров, бабушки забираются пешком на двенадцатый этаж, продукты текут из морозильных камер холодильников, — описывает Руслан ситуацию во второй парадной. — Управляющая компания кормит завтраками, ПЭСу все равно. В аварийную службу района не достучаться».

