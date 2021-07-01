По уточненной информации, в двенадцатиэтажном жилом здании на цокольном этаже горела обстановка на площади в 18 квадратных метров. Как сообщалось ранее, сигнал о возгорании поступил в 22:13, в 22:23 ранг пожара повысили из-за угрозы распространения огня. Локализовать возгорание силами четырех единиц техники и 17 сотрудников МЧС удалось к 22:36, ранг снизили до первого номера. Сведения о пострадавших в МЧС не поступали, уточнили в ведомстве.
Пожар в жилом доме на Васильевском острове локализован
Пожар на улице Кораблестроителей, дом 32, корпус 1, локализован. Об этом 1 июля сообщили в ГУ МЧС по Петербургу.
По уточненной информации, в двенадцатиэтажном жилом здании на цокольном этаже горела обстановка на площади в 18 квадратных метров. Как сообщалось ранее, сигнал о возгорании поступил в 22:13, в 22:23 ранг пожара повысили из-за угрозы распространения огня. Локализовать возгорание силами четырех единиц техники и 17 сотрудников МЧС удалось к 22:36, ранг снизили до первого номера. Сведения о пострадавших в МЧС не поступали, уточнили в ведомстве.