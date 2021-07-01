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На Васильевском острове в Петербурге тушат пожар в жилом доме по повышенному номеру сложности

В Василеостровском районе Петербурга тушат пожар по повышенному номеру сложности. Об этом вечером 1 июля сообщили в ГУ МЧС по региону.

По данным ведомства, сообщение о возгорании на улице Кораблестроителей, дом 32, корпус 1, поступило в 22:13. По предварительной информации, горит цокольный этаж жилого дома. В 22:23 пожару присвоили номер 1БИС из-за угрозы распространения огня. В ликвидации принимают участие 4 единицы техники и 17 спасателей.

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Комментарии (1)

hal9000
Сауну наверно там в цоколе кто то сделал..а этот кричит поддайка еще жару..а тот -секундочку..ээхх..а второй ух елки моталки...ой е ейой..ай я яай..и головой об светильник задел тот разбился проводка коротнула и вспыхнула..а второй кричит мол-придурок четы наделал..пожар..туши нафиг..а тот орет да как я потушу там жарко незайти,дай мол ковшик с водой плесну..плеснул а его током шибануло..он и упал..а второй мол ну и дебил..сауна горит этот лежит током шибануло а второй матерится незнает че делать..
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