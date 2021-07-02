В Ижевске произошла утечка 800 килограммов хлора. МЧС удалило сообщение с призывом эвакуироваться

Масса выброшенного с «Ижводоканала» хлора составляет 800 килограммов. Об этом 2 июля пишет ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.



«В Ижевске произошла утечка хлора в размере 800 кг со станции подготовки воды «Ижводоканала». Эвакуированы 10 сотрудников предприятия, проводится эвакуация из общежитий Ижевского государственного технического университета», — заявил собеседник агентства.



При этом в «Ижводоканале» подчеркнули, что распространения хлора за пределы станции подготовки воды не было. «Произошла разгерметизация одной из емкостей на складе хлора, сейчас все под контролем, там работают 4 экипажа МЧС и наши службы. Локализовали на уровне склада, не произошло распространения хлора за пределы станции подготовки воды», — заявили на предприятии.

