В Ижевске произошла утечка 800 килограммов хлора. МЧС удалило сообщение с призывом эвакуироваться

Масса выброшенного с «Ижводоканала» хлора составляет 800 килограммов. Об этом 2 июля пишет ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
«В Ижевске произошла утечка хлора в размере 800 кг со станции подготовки воды «Ижводоканала». Эвакуированы 10 сотрудников предприятия, проводится эвакуация из общежитий Ижевского государственного технического университета», — заявил собеседник агентства.
При этом в «Ижводоканале» подчеркнули, что распространения хлора за пределы станции подготовки воды не было. «Произошла разгерметизация одной из емкостей на складе хлора, сейчас все под контролем, там работают 4 экипажа МЧС и наши службы. Локализовали на уровне склада, не произошло распространения хлора за пределы станции подготовки воды», — заявили на предприятии.
Отметим, изначально в ГУ МЧС по Удмуртии порекомендовали жителям городка Металлургов, где произошло ЧП, немедленно покинуть территорию района. Однако позже это сообщение исчезло с сайта МЧС. «Установлена водяная завеса, чтобы предотвратить распространение хлора. По предварительным данным, угрозы жилому сектору нет», — уточнил источник ТАСС. По предварительной информации, пострадавших в результате инцидента нет.