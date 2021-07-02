В Ижевске из-за выброса хлора жителей целого района просят срочно эвакуироваться

В городке Металлургов в Ижевске произошел выброс хлора. Как сообщили 2 июля в ГУ МЧС по Удмуртии, авария случилась на станции подъема воды на Песочной улице.



«Пары сильно раздражают органы дыхания, глаза, кожу. Срочно покиньте территорию городка Металлургов», — говорится в сообщении МЧС. «Выйдя из опасной зоны, снимите верхнюю одежду, оставьте ее на улице, примите душ, промойте глаза и носоглотку», — подчеркнули спасатели.



В ведомстве уточнили, что если уехать не получается, надо оставаться в помещении и произвести его «экстренную герметизацию»: плотно закрыть окна, двери, вентиляционные отверстия и дымоходы.

