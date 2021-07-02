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Пока в Петербурге удивительно небольшие пробки, водители томятся на Муринской дороге

ДТП парализовало движение на Муринской дороге

После окончания рабочего дня дороги Петербурга «зеленеют», несмотря на пятничный вечер, но местами постоять всё же приходится.

По данным «Яндекса», после восьми часов вечера 2 июля загруженность петербургских дорог снизилась до трёх баллов, спокойно в том числе на трассах, ведущих за город. Однако без точечных неприятностей не обошлось: уезжающие в Токсово и Девяткино ползут, пишут в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер / telegram

Движение затормозили «Рено» и автоцистерна. «На съезде с КАД в Токсово и выезде из «Новой Охты» в сторону Мурино притерлись», — пишут очевидцы, добавляя, что Муринская дорога встала, автобусам не проехать.

Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / vk.com
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Подозрительное спокойствие на трассах наблюдалось и в вечерний час пик. Помимо традиционных пробок в центре — на Садовой улице, у площади Восстания, Каменноостровском и Большом проспекте П.С., Выборгской и Пироговской набережных, заторы были на КАД: на юге стояли оба кольца между Софийской улицей и Пулковским шоссе, на севере стояло внешнее кольцо между проспектами Культуры и Энгельса.

Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / vk.com

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