После окончания рабочего дня дороги Петербурга «зеленеют», несмотря на пятничный вечер, но местами постоять всё же приходится.
По данным «Яндекса», после восьми часов вечера 2 июля загруженность петербургских дорог снизилась до трёх баллов, спокойно в том числе на трассах, ведущих за город. Однако без точечных неприятностей не обошлось: уезжающие в Токсово и Девяткино ползут, пишут в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».
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Движение затормозили «Рено» и автоцистерна. «На съезде с КАД в Токсово и выезде из «Новой Охты» в сторону Мурино притерлись», — пишут очевидцы, добавляя, что Муринская дорога встала, автобусам не проехать.
Подозрительное спокойствие на трассах наблюдалось и в вечерний час пик. Помимо традиционных пробок в центре — на Садовой улице, у площади Восстания, Каменноостровском и Большом проспекте П.С., Выборгской и Пироговской набережных, заторы были на КАД: на юге стояли оба кольца между Софийской улицей и Пулковским шоссе, на севере стояло внешнее кольцо между проспектами Культуры и Энгельса.