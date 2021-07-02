Лукашенко: На границе с Литвой был перехвачен беспилотник с канистрой с взрывчаткой

Александр Лукашенко сообщил, что неделю назад на границе Литвы и Белоруссии был перехвачен беспилотник. Он уточнил, что к нему была прицеплена канистра с взрывчаткой, пишет 2 июля БелТА.
«Я честно сказал, что мы не будем больше держать тех, кого вы гнобили в Афганистане, Иране, Ираке. У нас нет на это ни денег, ни сил в результате ваших санкций. И, понимаете, никто не знает, что происходит в Литве и на границе, это просто факт. Много можно называть эти факты, но скажу одно: я распорядился, чтобы все эти эпизоды были изложены конкретнейшим образом в средствах массовой информации, и поручил правоохранительным органам произвести, грубо говоря, зачистку по всей стране. Они перешли черты. Мы им простить не можем», — заявил Лукашенко.
Он также потребовал вызвать руководителей дипмиссий Литвы, Польши, США, Украины и Германии и «категорически потребовать выдачи преступников».
«Все факты задокументированы, и мы докажем их вину. Там и доказывать не надо: они сами им об этом расскажут. И вы увидите их истинное лицо: и немцев, и американцев, и поляков, и литовцев», — подчеркнул президент Белоруссии.
Ранее Лукашенко сообщил о выявлении в стране «террористов из отрядов самообороны», которые якобы пытались подорвать узел связи Военно-морского флота России в Вилейке.