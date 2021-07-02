Лукашенко: «Отряды самообороны» в Белоруссии пытались подорвать узел связи ВМФ России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что раскрытые в стране тайные «отряды самообороны» пытались подорвать узел связи Военно-Морского Флота России в Вилейке.



«Все участники теракта, в том числе те, кто осуществлял и организовывал, в течение двух суток были найдены и арестованы», — цитирует белорусского лидера 2 июля агентство «БЕЛТА».



В сообщении уточняется, что власти страны знали о готовящемся теракте, а сам Лукашенко обсуждал это событие во время последнего телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным. «Мы серьезнейшим образом обсудили и эту проблему. Результат этого обсуждения вы понимаете», — отметил президент Белоруссии.

