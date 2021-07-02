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Лукашенко: «Отряды самообороны» в Белоруссии пытались подорвать узел связи ВМФ России

Президент Белоруссии раскрыл планы террористов из «отрядов самообороны»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что раскрытые в стране тайные «отряды самообороны» пытались подорвать узел связи Военно-Морского Флота России в Вилейке.

«Все участники теракта, в том числе те, кто осуществлял и организовывал, в течение двух суток были найдены и арестованы», — цитирует белорусского лидера 2 июля агентство «БЕЛТА».

В сообщении уточняется, что власти страны знали о готовящемся теракте, а сам Лукашенко обсуждал это событие во время последнего телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным. «Мы серьезнейшим образом обсудили и эту проблему. Результат этого обсуждения вы понимаете», — отметил президент Белоруссии.

Он уточнил, что координаторами террористической группы выступили Литва, Польша, США, Украина и Германия. Был создан Telegram-канал «Отряды самообороны Беларуси», в нем числились 2,5 тыс. подписчиков. «Это их боевой резерв. Мы их знаем в лицо. И внимание: владелец чата — гражданин Германии господин де Хоффман, ранее гражданин России и Украины. Основной модератор этого действа гражданка Российской Федерации Трубникова», — рассказал Лукашенко.

По его словам, недавно террористы пытались уничтожить большое количество лесозаготовительной техники в лесхозах. «Какая цель — поджечь колонну автомобилей ночью, выложить это в интернете и показать: смотрите, мы живы, мы боремся и свергнем этот режим. Это было 8 июня — ее задержание. Покушение не удалось», — подчеркнул глава Белоруссии.

Ранее «Фонтанка» писала о заявлении Александра Лукашенко, что белорусским правоохранителям якобы удалось предотвратить попытку убийства журналиста государственного телеканала СТВ Григория Азаренка.

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Комментарии (24)

SNOW
Пытались подорвать не просто узел, а санузел, именуемый на флоте гальюн. То есть метили в самое сердце боевого отряда русских моряков. Нет прощения диверсантам!
265084477
Напомнило: "... А я предлагаю захватить Тушино, поднять аэропланы и бомбить Кремль!
- Послушайте, это же авантюра!
- Да, но какой масштаб!", - Виктор Пшенников, «Пшено», анархист, "О друзьях-товарищах")))
AndrewBarsik
В Санкт-Петербурге в психиатрических больницах столько ярких личностей, а пресса почему-то цитирует представителей Зарубежья.
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