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«Вывезти в лес, отрезать язык». Лукашенко сообщил о попытке убийства журналиста гостелевидения

О попытке убийства журналиста Григория Азаренка рассказал президент Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на торжественном собрании в честь Дня независимости республики сообщил о попытке убийства журналиста государственного телеканала СТВ Григория Азаренка.

«Это случилось прошлой ночью, 1 июля. Цель (цитирую) — обездвижить, захватить, бросить в багажник. Вывезти в лес, отрезать язык», — цитирует белорусского лидера 2 июля агентство «БЕЛТА».

По словам президента, в стране раскрыты «спящие террористические ячейки», «отряды самообороны».

«Сегодня вскрыты созданные «спящие» террористические ячейки, так называемые отряды самообороны. Цель этих ячеек — насильственная смена власти в день икс. Они сами пока не знают, что это за день икс, к нему надо подвести наш народ», — отметил Лукашенко.

По его словам, в этом замешаны Германия, Украина, США, Польша и Литва.

Ранее «Фонтанка» писала о задержании в Москве адвоката Юрия Зянковича и политолога Александра Федуты. По данным ФСБ, они готовили военный переворот в Белоруссии и покушение на президента страны.

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