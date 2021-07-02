«Вывезти в лес, отрезать язык». Лукашенко сообщил о попытке убийства журналиста гостелевидения

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на торжественном собрании в честь Дня независимости республики сообщил о попытке убийства журналиста государственного телеканала СТВ Григория Азаренка.
«Это случилось прошлой ночью, 1 июля. Цель (цитирую) — обездвижить, захватить, бросить в багажник. Вывезти в лес, отрезать язык», — цитирует белорусского лидера 2 июля агентство «БЕЛТА».
По словам президента, в стране раскрыты «спящие террористические ячейки», «отряды самообороны».
«Сегодня вскрыты созданные «спящие» террористические ячейки, так называемые отряды самообороны. Цель этих ячеек — насильственная смена власти в день икс. Они сами пока не знают, что это за день икс, к нему надо подвести наш народ», — отметил Лукашенко.
По его словам, в этом замешаны Германия, Украина, США, Польша и Литва.
Ранее «Фонтанка» писала о задержании в Москве адвоката Юрия Зянковича и политолога Александра Федуты. По данным ФСБ, они готовили военный переворот в Белоруссии и покушение на президента страны.