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Жителям южной части Петербурга вернули электричество, пропавшее после пожара

Специалисты восстановили электроснабжение в Московском районе Петербурга. Об этом 2 июля сообщают «Россети Ленэнерго».

Как уточнили в компании, электроэнергия поступает к потребителям в полном объёме с 17:51. Без света дома в районе проспекта Космонавтов остались около половины четвёртого вечера. В это время сотрудники МЧС тушили пожар на трансформаторной подстанции на проспекте Космонавтов, 80, корпус, 1.

По словам читателя «Фонтанки», проблемы с электроэнергией затронули порядка тридцати домов.

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