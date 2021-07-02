Пожар на подстанции обесточил дома в южной части Петербурга

Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу, в 15:23 на пульт дежурного поступил сигнал о возгорании на проспекте Космонавтов, 80, корпус, 1. Прибывшие на место пожарные нашли очаг в трансформаторной подстанции. «Горела обстановка на площади 24 квадратных метра. В 16:05 пожар ликвидирован», — уточнили в ведомстве.



Пострадавших нет, но без последствий не обошлось. Как рассказал «Фонтанке» читатель, в 15:30 исчезло электричество: «Целый квартал. Космонавтов — Орджоникидзе — Звездная — Витебский. Порядка тридцати домов». Это, отмечает он, хорошо видно провайдерам.