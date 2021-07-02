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Пожар на подстанции обесточил дома в южной части Петербурга

Жители некоторых домов в Московском районе Петербурга остались без электричества в пятницу, 2 июля. Специалисты восстанавливают электроснабжение после пожара на подстанции.

Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу, в 15:23 на пульт дежурного поступил сигнал о возгорании на проспекте Космонавтов, 80, корпус, 1. Прибывшие на место пожарные нашли очаг в трансформаторной подстанции. «Горела обстановка на площади 24 квадратных метра. В 16:05 пожар ликвидирован», — уточнили в ведомстве.

Пострадавших нет, но без последствий не обошлось. Как рассказал «Фонтанке» читатель, в 15:30 исчезло электричество: «Целый квартал. Космонавтов — Орджоникидзе — Звездная — Витебский. Порядка тридцати домов». Это, отмечает он, хорошо видно провайдерам.

«Специалисты ведут работы по восстановлению электроснабжения потребителей в районе проспекта Космонавтов и Витебского проспекта в Московском районе после технологического нарушения на оборудовании 10 кВ», — сообщили в компании «Россети Ленэнерго». Потребителей переключают на резервную схему, в ближайшее время обещают восстановить подачу электричества.

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Комментарии (5)

Vera55
Как везде и всегда, недоделки, откаты и т.д.
Vera55
Да потому что все деньги, которые выделены на разные обновления этой системы распределены не по назначению 😳
Nafanka
Чё та часто стали подстанции всякие накрываться... народная примета "значит будут грабить" (с) (к/ф "Свадьба в Малиновке"), тьфу, повышать тарифы... на всяких "декоративных Рыбок"... иначе Рыбки уже и на яхты не садятся! Ахахахахахаха! )))
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